Černčice (Náchodsko) - U obce Černčice na Náchodsku dnes ráno narazil autobus s 20 lidmi včetně řidiče do stromu a skončil v příkopu. Pět lidí utrpělo lehká zranění. Záchranáři je převezli do nemocnic v Náchodě a v Hradci Králové. Hasiči na místo nehody vyslali evakuační autobus, aby do něj lidé z havarovaného autobusu mohli přesednout. ČTK to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Zároveň upřesnila původní informaci o čtyřech zraněných.

Nehoda se stala na silnici druhé třídy vedoucí z Nového Města nad Metují směrem na Bohuslavice. Hlášení o nehodě hasiči dostali v 07:46. Podle policie byl při nehodě zraněn i řidič. "Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní. Příčiny nehody vyšetřujeme," řekla ČTK mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

Do evakuačního autobusu hasičů přestoupilo osm cestujících a dál s ním pokračovali v cestě. "Zbytek cestujících si zajistil odvoz vlastními silami," řekla Götzová. Silnice zůstala průjezdná, hasiči ji načas uzavřeli kvůli úklidu. Vyproštění autobusu si zajistí dopravce, uvedli hasiči.