Na MZe se bude diskutovat o plošné aplikaci jedu na hraboše

Praha - Na ministerstvu zemědělství se dnes po vlně kritiky sejdou odborníci, aby se zástupci státní správy debatovali o tom, zda nezrušit povolení plošné aplikace jedu na hraboše. V tomto týdnu povolení vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který pod ministerstvo spadá. Ekologové, ale i ministerstvo životního prostředí se proti tomu ohradilo, plošná aplikace jedu Stutox II podle nich ohrožuje ptáky, ale také divokou zvěř či psy a kočky. Ministerstvo zemědělství naopak argumentuje přemnoženými hlodavci a zdravotními problémy, které můžou hraboši způsobit.

"Inicioval jsem okamžitě jednání odborníků, kteří posoudí, jak nejlépe dál postupovat při eliminaci přemnoženého hraboše. V některých lokalitách ve Zlínském, Jihomoravském a Olomouckém kraji je situace neúnosná. Přemnožení hraboše je spojeno se zdravotními riziky pro lidské zdraví, vznikají velké hospodářské škody," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Ekologové jsou opačného názoru, škody na úrodě podle nich můžou být do budoucna ještě větší, pokud přirození nepřátelé hlodavců po sežrání hrabošů na jed také pojdou. Podle ministerstva životního prostředí je riziko úhynu u ptáků o to závažnější, že se nyní opeřenci shromažďují před tahem do jižních krajin na místa, kde je jejich potrava, což jsou často právě hlodavci. "Plošná aplikace jedů na polích je krok o 50 let zpět," dodala mluvčí úřadu Petra Roubíčková.

Žádný zemědělec podle zemědělského úřadu zatím plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo.