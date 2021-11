Na MSV se opět odehraje Meeting Point CzechTrade. Po dvou letech

Exportérům bude v Brně k dispozici 34 ředitelek a ředitelů zahraničích kanceláří agentury na podporu obchodu a exportu. Série konzultací začíná v úterý ráno a potrvá celý den, přecházet jí bude pondělní workshop na téma Perspektivní sektory ve vybraných zemích Latinské Ameriky.

Na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu představí agentura CzechTrade své služby v národním stánku České republiky, a to spolu s dalšími třinácti státními institucemi. Uskuteční se i jedna z největších akcí agentury, Meeting Point CzechTrade, která je po dvou letech opět postavena na osobních setkáních. Exportérům bude k dispozici 34 ředitelek a ředitelů zahraničních kanceláří, kteří během jednoho dne poskytnou přes 200 hodin odborných konzultací.

Kromě konzultací nabídne CzechTrade i další doprovodný program v podobě odborných a teritoriálních seminářů a prezentací aktivit agentury v rámci chystaných konferencí.

Odrazový můstek do nových teritorií

Téma letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je Průmysl 4.0 a digitální továrna. Při této příležitosti je agentura CzechTrade součástí národního stánku České republiky s názvem „Česká národní expozice: The Country For The Future“. Experti z různých vládních agentur jsou k dispozici zájemcům pro byznysová jednání a konzultace.

„Meeting Point CzechTrade je jedna z našich největších akcí, kterou pořádáme. Pro firmy je velkým přínosem, že mohou na jednom místě diskutovat celkem s 34 ředitelkami a řediteli zahraničních kanceláří. Právě tato akce může být odrazovým můstkem pro začátek úspěšného exportu do nových teritorií. V rámci Meeting Point CzechTrade registrujeme největší zájem o blízké trhy v rámci Evropské unie, silně obsazené jsou ale i velké trhy jako USA, Turecko, Velká Británie, Brazílie či Kazachstán a Kyrgyzstán. Celkem je naplánováno 420 obchodních setkání. V návaznosti na MSV budou vedoucí zahraničních kanceláří přítomni i v regionech České republiky pro finalizaci jednání z MSV i další konzultace s českými exportéry,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Osobní jednání s teritoriálními specialisty

Na Meeting Point CzechTrade budou mít zástupci českých exportérů k dispozici půlhodinové konzultace s odborníky působícími po celém světě, kteří mají bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem, a především znají specifika konkrétních teritorií. Mohou řešit své konkrétní případy, exportní příležitosti či podmínky k obchodování na daném trhu. Navzdory cestovním omezením ve světě budou osobně přítomni jak experti z blízkých trhů v rámci Evropské unie, tak i z těch vzdálenějších, jako je Latinská Amerika, Afrika či Asie. Spektrum účastnících se firem z hlediska oborů je široké, od tradičního strojírenství, přes IT služby až po kosmetiku.

„Nejčastější dotazy českých exportérů k Mexiku souvisejí se stavem pandemie v zemi a cestovními omezeními. Dále je při jednáních zajímá současná situace v průmyslových odvětvích, investice, projekty a další obchodní příležitosti v zemi. Nicméně řadu firem také zajímají velice konkrétní a specifická témata, jako je založení společnosti v Mexiku, sanitární a jiné potřebné registrace týkající se jejich produktů či jak nalézt obchodního partnera. Nejvíce mají o konzultace zájem výrobci CNC strojů, lakovacích linek nebo kuličkových šroubů. Setkání máme naplánované i se společnostmi z potravinářského a farmaceutického průmyslu,“ říká Tereza Vítková, ředitelka zahraniční kanceláře v Mexiku.

Početní zájemci z řad IT firem

Aktuálně firmy především zajímá krátkodobý výhled výkonnosti zahraničních ekonomik. “Tématy jsou globální nedostatek surovin a problémy v automobilovém průmyslu, zda už v normálně fungují zahraniční veletržní akce a jaký je výhled na příští rok,“ říká současný ředitel zahraniční kanceláře v Německu Adam Jareš. „Zajímají se také o možnost propojení s nákupčími konkrétních firem zejména ve strojírenství a energetice. V rámci mixu firem, které jsou na konzultace k Německu na Meeting Point CzechTrade přihlášeny, je velký počet firem z oblasti IT, které se zajímají o praktické náležitosti vstupu na trh, jakými jsou např. založení virtuální kanceláře, pronájem coworkingových prostor nebo propojení s lokálními stakeholdery,“ doplňuje Kristýna Kubíčková, která Jareše od příštího roku v pozici vedoucí zahraniční kanceláře největšího exportního trhu nahradí.

Během veletrhu pořádá CzechTrade i dvě exportní konference. První se bude věnovat využití sociálních sítě LinkedIn pro rozvíjení a prezentaci byznysu a networkingu. Druhá, teritoriální pak nabídne vhled do vývozu na vzdálenější trhy jako Spojené státy Americké, Indie, Kazachstán a Brazílie. Silné téma také nabídne exportní aliance Prvky pro Smart City. Ta v rámci odborné konference představí své aktivity a projekt The City for the Future na odborné konferenci během veletrhu. Zároveň bude mít po dobu konání veletrhu na stánku své konzultanty.