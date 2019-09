Na MS v Yorkshiru pojedou o medaile muži v časovce

Harrogate (Británie) - Časovkářská část mistrovství světa v silniční cyklistice v Británii dnes vyvrcholí závodem mužů. Na trati 54 km bude loňský titul obhajovat Australan Rohan Dennis, na startu budou i úřadující čeští mistři z posledních dvou let Josef Černý a Jan Bárta.

Šampion z Innsbrucku Dennis bude mezi favority patřit i letos na trati z Northallertonu do Harrogate. Mezi jeho vyzyvatele by v hrabství Yorkshire měli patřit čerstvý vítěz Vuelty Primož Roglič ze Slovinska, světový rekordman v hodinovce Victor Campenaerts z Belgie či jeho teprve devatenáctiletý krajan a mistr Evropy Remco Evenepoel.

Úterní časovky mužů do 23 let a žen se jely v typicky britském počasí na mokré trati, což od cyklistů vyžaduje plné soustředění. "Je to tam místy dost úzké, takže v dešti bude muset člověk jet opatrněji," řekl České televizi den před startem šestinásobný mistr republiky Bárta, jenž byl letos v časovce třetí na Evropských hrách v Minsku.