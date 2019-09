Na MS v Dauhá bylo zatím nominováno 23 českých atletů

Praha - Na atletické mistrovství světa, které začne 27. září v Dauhá, bylo zatím nominováno 23 českých reprezentantů - 10 mužů a 13 žen. Další ještě mohou přibýt na základě pozvánky mezinárodní federace IAAF. Šestnáctka závodníků má jisté individuální starty, dalších sedm běžců je v nominaci kvůli mužské a smíšené čtvrtkařské štafetě.

Titul z Londýna bude obhajovat trojnásobná světová šampionka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, která se letos vrací po druhé mateřské pauze. Papírově by měla mít z českých oštěpařek větší šance úřadující vicemistryně Evropy Nikola Ogrodníková, která má na kontě třetí nejlepší výkon sezony. Do Dauhá se díky postavení ve světových tabulkách dostala také třetí česká oštěpařka Irena Šedivá, která byla loni ve finále ME.

V silné americké konkurenci se bude snažit na medailové pozice prosadit překážkářka Zuzana Hejnová. Dvojnásobná mistryně světa z let 2013 a 2017 se chystá na osmý světový šampionát, před dvěma lety v Londýně skončila čtvrtá.

Stříbro z Londýna bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterému ale v redukovaných letošních tabulkách patří až třinácté místo. Z českých oštěpařů ho doplní jen mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý. Předloňský bronzový medailista Petr Frydrych se do Dauhá nekvalifikoval.

K oporám týmu by měl patřit i koulařský český rekordman Tomáš Staněk. Trojnásobný medailista z halových šampionátů na velkou medaili pod širým nebem stále čeká, loni na ME i předloni na MS byl čtvrtý. V konkurenci řady koulařů s výkony za 22 metrů patří Staňkovi letos jedenáctá pozice za 21,67 metru.

Díky postavení ve světovém pořadí se kvalifikovali oba mílaři, i když nesplnili ostrý limit IAAF. Jakub Holuša tak bude mít šanci obhajovat páté místo z Londýna. Filipa Sasínka čeká premiéra na MS.

Debut na světovém šampionátu mají v individuálních disciplínách před sebou také čtvrtkařka Lada Vondrová, Kristiina Mäki na patnáctistovce a maratonkyně Marcela Joglová.

Nominace ČR na atletické MS v Dauhá:

Muži: Jakub Holuša, Filip Sasínek (oba 1500 m), Tomáš Staněk (koule), Jakub Vadlejch, Vítězslav Veselý (oba oštěp), Michal Desenský, Filip Ličman, Vít Müller, Patrik Šorm, Jan Tesař (všichni 4x400 m)

Ženy: Zuzana Hejnová (400 m př.), Nikola Ogrodníková, Barbora Špotáková, Irena Šedivá (všechny oštěp), Lada Vondrová (400 m a 4x400 m), Kristiina Mäki (1500 m), Marcela Joglová (maraton), Romana Maláčová (tyč), Kateřina Šafránková (kladivo), Kateřina Cachová (sedmiboj), Anežka Drahotová (chůze), Martina Hofmanová (4x400 m), Tereza Petržilková (4x400 m).