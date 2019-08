Na MS do Japonska pojede sedm českých judistů včetně Krpálka

Praha - Na mistrovství světa do Tokia pojede sedm českých judistů včetně olympijského šampiona Lukáše Krpálka. Vedle šesti mužů se na vrchol sezony chystá také dvacetiletá Markéta Paulusová, kterou čeká debut na seniorském světovém šampionátu. Naopak Pavel Petřikov počítá s tím, že desáté mistrovství světa bude jeho poslední. Šéftrenér Petr Lacina věří, že jeho svěřenci jsou dobře připraveni.

Mistrovství světa se uskuteční v hale Budókan, která hostila olympijské hry v roce 1964 a bude dějištěm olympijského turnaje i za rok. V předolympijském roce je možné na světovém šampionátu získat velký příděl bodů do olympijského žebříčku. Také proto je o něj mimořádný zájem. "Mistrovství světa v kolébce juda pro nás bude velkým svátkem a taky velkou výzvou a jsme náležitě nažhaveni. Bude to velké i co do počtu, protože je přihlášeno 880 závodníků ze 150 zemí. Reálně to vidím něco málo přes 800 závodníků. To dokládá ohromnou popularitu juda a jeho velký rozvoj," řekl Lacina na dnešní tiskové konferenci.

Český tým do Japonska odcestuje v sobotu 17. srpna. Před šampionátem, který začne 25. srpna, stráví pět dní v lázeňském městě Beppu. "Už jsme tam absolvovali jedno soustředění letos v květnu a hrozně se nám to líbilo. Japonci se o nás hezky starali a dokonce se podíleli na pobytových nákladech. Mají Českou republiku hezky zapsanou, pamatují si Věru Čáslavskou a do toho zlatý muž z Ria, to byla dobrá kombinace," uvedl Lacina.

Věří, že na závěrečném kempu ještě vzroste sebevědomí jeho svěřenci a největší hvězdě české reprezentace Krpálkovi. "Hodně si od toho posledního týdne v Japonsku slibuju. Lukáš vždycky ty Japončíky hrozně masakruje a to mu dělá hrozně dobře," vykládal kouč.

Krpálek se cítí mnohem lépe než před Evropskými hrami, kde se mu nedařilo a skončil pátý. "Tam to bylo špatné od začátku turnaje. Pral jsem se fakt špatně. Vyhrál jsem jen na zemi. Když jsem se měl prát v postoji, tak to bylo špatné podání. S tím se medaile udělat nedala," vzpomínal.

Na turnaji Grand Prix v Montrealu si pak zvedl sebevědomí mimo jiné díky vyrovnanému zápasu s hvězdou nejtěžší váhové kategorie Francouzem Teddym Rinerem. "Tam se mi pralo úplně jinak, v každém zápase jsem cítil hroznou sílu. Loni jsem na mistrovství světa skončil na pátém místě. Teď určitě odjíždím s tím, že bych do toho pátého místa chtěl být znovu. Doufám, že se to povede, že se třeba povede i něco víc, nějaká ta medaile," doplnil.

Třiatřicetiletý Petřikov plánuje loučení s MS. "S hodně velkou pravděpodobností je to poslední mistrovství světa. Příští rok mistrovství světa není, protože jsou olympijské hry. Potom je to opravdu daleko, bude mi 35 a neplánuju tu kariéru prodlužovat," řekl zkušený judista v kategorii do 66 kilogramů, kterému závěr přípravy zkomplikovalo lehké zranění kolena. Už ale znovu naskočil do tréninkových zápasů.

Vedle Krpálka, Petřikova a debutantky Paulusové v kategorii nad 78 kilogramů jsou v nominaci ještě David Pulkrábek (do 60 kg), Jakub Ječmínek (do 73 kg), David Klammert a Jiří Petr (oba do 90 kg).