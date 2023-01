Na MS cyklokrosařů v Nizozemsku se představí 21 českých cyklokrosařů

Praha - Na mistrovství světa v cyklokrosu, které se uskuteční od pátku do neděle v nizozemském Hoogerheide, bude Česko reprezentovat 21 jezdců. V nominaci pro závod elitní kategorii mužů jsou Michael Boroš, Jakub Říman a Šimon Vaníček. Mezi ženami bude mít český cyklokros zastoupení pouze v závodech juniorek a jezdkyň do 23 let. Nominaci zveřejnil Český svaz cyklistiky na svém webu.

Podle očekávání nakonec schází v nominaci Zdeněk Štybar, jenž právě v Hoogerheide získal před devíti lety svůj třetí titul v terénu. Sedmatřicetiletý závodník, jenž z krosu přešel na silnici, start zvažoval i s ohledem na dějiště šampionátu, které je nedaleko jeho domova v Belgii. V těchto dnech už ale startuje se svým novým týmem Jayco AlUla na etapovém závodě Kolem Saúdské Arábie.

Pozornost bude upřena především na Boroše, jenž si v polovině ledna v Mladé Boleslavi vyjel již šestý domácí titul a stoupající formu naznačil i v generálce na šampionát v závodě Světového poháru ve francouzském Besanconu, kde skončil devátý. "Forma je dobrá, a když se všechno sejde, mohlo by to na první desítku klapnout," uvedl Boroš.

Na umístění mezi nejlepší desítkou budou vedle něho pomýšlet zejména junior Václav Ježek či Kristýna Zemanová, úřadující česká šampionka, která pojede v kategorii do 23 let. "Kdybych tvrdil, že si letos jedeme pro medaile, asi by to bylo trochu troufalé. Ale máme tam v několika kategoriích závodníky, kteří mohou pomýšlet na umístění v top 10, možná i na hraně první pětky," řekl reprezentační kouč Petr Klouček.

Šampionát začne v pátek závodem štafet, Klouček počítá s nasazením těch nejlepších. "Pokud se nic nestane, měli by jet Hanáková, Ježek, Hladíková, Fiala, Zemanová a Boroš," vyjmenoval Klouček zamýšlenou sestavu. "Ale uvidíme na místě, třeba se ještě může nějaké jméno změnit," dodal.

Někteří závodníci se do Hoogerheide přesunuli rovnou z posledního závodu SP, většina výpravy však odcestuje na šampionát ve středu odpoledne. "Přespíme v Německu a ve čtvrtek odpoledne už chceme být na trati na prvním oficiálním tréninku," řekl Klouček.

Nominace ČR na mistrovství světa v Hoogerheide:

Muži elite: Michael Boroš, Jakub Říman, Šimon Vaníček.

Muži do 23 let: Patrik Černý, Matyáš Fiala, Pavel Jindřich, Matyáš Kopecký, Matěj Stránský.

Junioři: František Hojka, Václav Ježek, Jakub Kuba, Filip Samec, Pavel Šumpík.

Ženy do 23 let: Kateřina Hladíková, Barbora Jeřábková, Julia Kopecky, Kristýna Zemanová.

Juniorky: Vanda Dlasková, Kateřina Douděrová, Eliška Hanáková, Karla Nováková.

