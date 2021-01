Na MS cyklokrosařů se představí jen sedmička Čechů

Praha - Jen se sedmi závodníky, zato s trojnásobným světovým šampionem Zdeňkem Štybarem, se představí čeští cyklokrosaři na víkendovém mistrovství světa v Belgii. Výprava do Ostende výrazně zeštíhlela poté, co padlo rozhodnutí o zrušení závodů juniorských kategorií s ohledem na přetrvávající koronavirovou krizi.

Mezi elitou bude české barvy hájit domácí jednička posledních let Michael Boroš, jenž se po loňském bronzu vrátil před dvěma týdny na trůn na mistrovství republiky a oslavil už čtvrtý titul, a také zkušená Pavla Havlíková. Té se podařilo v boji o domácí medaile v Jabkenicích uspět dokonce již poosmé v historii.

Příjemným šokem pro reprezentačního trenéra bylo rozhodnutí o startu pětatřicetiletého Štybara, který už je stálicí světového silničního pelotonu. Po titulech z let 2010 a 2011 už jeden mimořádně úspěšný návrat do terénu prožil, když se stal před sedmi lety do třetice mistrem světa na šampionátu v nizozemském Hoogerheide.

"Štyby tím ukazuje, jaký je srdcař a jaký je cyklista, že si ze silniční přípravy odskočí takhle na světový šampionát. K tomu potřebujete srdce. Nejspíš sám asi nemá ambice až tak úplně obrovské, jak by odpovídaly jeho předchozím třem titulům v krosu, ale jak znám Štybyho, on je naprostý maximalista. A intenzivně přemýšlí nad tím, jak se posunout co nejvýše. Určitě bude dokonale připravený, jak to bude možné," řekl ČTK Dlask.

Do dějiště šampionátu vyrazí reprezentanti ve čtvrtek brzy ráno, odpoledne by se pak mohli dostat poprvé i na trať.

Nominace ČR na mistrovství světa v Ostende:

Muži elite: Michael Boroš, Zdeněk Štybar.

Muži do 23 let: Robert Hula, Jakub Říman, Šimon Vaníček.

Ženy elite: Pavla Havlíková.

Ženy do 23 let: Tereza Vaníčková.