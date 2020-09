Na MS cyklistů v Itálii se představí osm českých silničářů

Imola (Itálie) - Osm českých reprezentantů se představí na světovém šampinátu v silniční cyklistice, který nakonec místo Švýcarska uspořádá od čtvrtka do neděle Itálie. Program 93. MS budou však s ohledem na celosvětovou epidemiologickou situaci tvořit pouhé čtyři závody. Během stejného počtu dnů se závodníci v obou elitních kategoriích utkají o medaile v časovce a závodě s hromadným startem.

Přes všechny překážky se dlouho zdálo, že se šampionát podle původního plánu uskuteční ve švýcarských městech Aigle a Martigny. Před polovinou srpna však vzala tato možnost za své a Mezinárodní cyklistická unie (UCI) potřebovala rychle najít náhradního pořadatele. Uspěla, byť se pojede v omezeném rozsahu. Do prostředí legendárního závodního okruhu Imola se šampionát vrátí po 52 letech.

Z nominace českého týmu vypadli na poslední chvíli Petr Vakoč a zkušený Jan Bárta. Vakočovi zakázala start stáj Alpecin Fenix, šestinásobný český šampion v časovce Bárta si v závodě Kolem Slovenska zlomil ruku. O start přišli z rozhodnutí UCI kvůli komplikacím s cestováním rovněž junioři a jezdci do 23 let. Právě v těchto kategoriích přitom mohla česká výprava po nedávném úspěchu na mistrovství Evropy mířit vysoko.

"Mluvit o ambicích po velice úspěšném evropském šampionátu je hodně těžké. Budou nám chybět tři medailisté z ME a to je pro nás, stejně jako pro závodníky samotné, veliká škoda. Superstar dvojice juniorů Mathias Vacek a Pavel Bittner a Vojtěch Řepa v třiadvacítce přišli o možnost dokázat, že patří nejen k evropské, ale i absolutní světové špičce," mrzelo reprezentačního trenéra Tomáše Konečného.

Skromná výprava tak čítá čtyři muže a čtyři ženy. Mezi muži nechybějí úřadující čeští šampioni z hromadného závodu Adam Ťoupalík a z časovky Josef Černý. Silniční závod pojedou spolu s nimi účastník v neděli skončené Tour de France Jan Hirt a Jakub Otruba. Do souboje s chronometrem se spolu s Černým pustí Otruba.

Silniční závod mužů šampionát v neděli uzavře. Pojede se na trati o délce takřka 260 kilometrů s převýšením 5000 metrů. "Trať je letos opravdu těžká a měla by nejvíce sedět Janu Hirtovi, který bude lídrem naší sestavy. Vyhovovat by měla i Adamu Ťoupalíkovi," věří Konečný.

"Ve čtyřech se dá těžko tvořit závod. Musíme si pomáhat a jet podle silných mančaftů. Je potřeba využít šanci. Třeba vystoupení Pogačara na Tour de France jistě zvedne motivaci i našim jezdcům. Je potřeba si věřit, a když má člověk natrénováno, tak je to potřeba prodat. Kuba Otruba zažije premiéru v elite, chtěl by zajet kvalitní výsledek, který by jej posunul dále," doplnil Konečný.

Ženy povede do silničního závodu úřadující česká šampionka Jarmila Machačová, spolu s ní pojedou vítězka časovky z Mladé Boleslavi Nikola Nosková a Tereza Neumanová. V časovce dostanou prostor ostřílená Machačová a Tereza Korvasová.

"Náročná trať silničního závodu by měla sedět Nikole Noskové, ale její závodní program nebyl ani trochu ideální. Její tým moc závodů neabsolvoval a bez ostrých závodů se jde připravit těžko. Přesto by ale nějaký hezký výsledek její současná forma mohla přinést," uvedl Konečný.

Časovkářské tituly obhajují Australan Rohan Dennis a Američanka Chloé Dygertová Owenová. Závody s hromadným startem vyšly loni v britském Harrogate nejlépe Madsi Pedersenovi z Dánska a Nizozemce Annemiek van Vleutenové. Češi čekají na cenný kov už dlouhých 15 let. Poslední medaili získala pozdější bikerka Tereza Huříková, která vyjela v roce 2005 v Salcburku stříbro mezi juniorkami v časovce.

Nominace ČR:

Muži - závod s hromadným startem: Adam Ťoupalík, Jan Hirt, Josef Černý, Jakub Otruba; časovka: Černý, Otruba.

Ženy - závod s hromadným startem: Jarmila Machačová, Nikola Nosková, Tereza Neumanová; časovka: Machačová, Tereza Korvasová.

Program MS:

Čtvrtek 24. září: 14:40 - časovka žen (31,7 km),

Pátek 25. září: 14:30 - časovka mužů (31,7 km),

Sobota 26. září: 12:35 - silniční závod žen (143 km),

Neděle 27. září: 9:45 - silniční závod mužů (258,2 km).