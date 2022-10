Na MS bude osm českých judistů, Krpálek doháněl manko v Japonsku

Taškent - Osm českých judistů včetně dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka se zúčastní světového šampionátu, který začne ve čtvrtek v Taškentu. Krpálek, který letos vinou zdravotních problémů startoval jen na červencové Grand Prix v Záhřebu, doháněl formu na poslední chvíli na kempu v Japonsku.

Chystá se už na devátý šampionát, v letech 2014 a 2019 získal titul. Loni na světovém šampionátu chyběl, protože se chystal na olympijské hry v Tokiu. V japonské metropoli nedávno strávil dva týdny na kempu tamní reprezentace. "Setkal jsem se tam se spoustou zajímavých závodníků, byla to pro mě naprosto úžasná příprava. Jsem hlavně rád, že jsem ji absolvoval zdravotně v pořádku," pochvaloval si Krpálek v tiskové zprávě.

Trénoval se stříbrným olympijským medailistou Hisajošim Harasawou nebo dvacetiletým Tacuruem Saitóem, který váží 170 kilogramů a už vyhrál Grand Slam. "Saitó je nová japonská hvězda, je krásné sledovat jeho techniku. Měli jsme to spolu velmi vyrovnané, z pěti zápasů se mi ho podařilo hodit jenom jednou," řekl Krpálek na jeho adresu.

Na turnaji v Záhřebu v létě skončil s bilancí dvou výher a dvou porážek sedmý. Na světový šampionát se vrací po třech letech. "Dám do každého zápasu maximum a budu se snažit bojovat o medaili," uvedl. Vedle dvou titulů má z mistrovství světa ve sbírce i dvě bronzové medaile.

Mezi pěti muži a třemi ženami, které Česko na šampionát do Uzbekistánu vyslalo, jsou tři nováčci na vrcholné světové akci. Debut čeká Adama Kopeckého, který nedávno obhájil bronz na juniorském mistrovství Evropy, Daniela Pochopa a Renatu Zachovou. Věra Zemanová a Markéta Paulusová budou na MS podruhé. Naopak ke zkušeným členům týmu patří David Pulkrábek a olympionik David Klammert.

Jako první z českých reprezentantů se na tatami ukáže ve čtvrtek Pulkrábek v kategorii do 60 kilogramů. Největší česká naděje Krpálek půjde do boje ve středu 12. října. Program začíná denně mezi sedmou a osmou hodinou ranní středoevropského letního času, finálové bloky budou od 14:00 SELČ.

Nominace českého týmu na MS v judu:

Muži: David Pulkrábek (do 60 kg), Daniel Pochop (do 73 kg), Adam Kopecký (do 81 kg), David Klammert (do 90 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg).

Ženy: Věra Zemanová (do 57 kg), Renata Zachová (do 63 kg), Markéta Paulusová (nad 78 kg).