Na MS bikerů se představí 28 českých závodníků

Leogang (Rakousko) - Závody štafet a elektrobiků začne ve středu mistrovství světa horských kol. V rakouském Leogangu jsou do neděle na programu rovněž boje o cenné kovy v olympijské disciplíně cross country a také ve sjezdu. V akci se představí i 28 českých reprezentantů.

Loni opouštěla česká výprava kanadské středisko Mont-Sainte-Anne bez jediného pódiového umístění. Poslední medailistkou zůstává stříbrná juniorka Tereza Sásková z Lenzerheide (2018), na zlato pak čekají Češi už osm let. Současná domácí jednička mezi mužskou elitou Ondřej Cink vyhrál závod cross country třiadvacítek na MS právě v Leogangu a Saalfeldenu.

Do Rakouska zamířili čeští bikeři v pondělí, den po dvojzávodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě. "Původně jsme chtěli jet autobusem, ale nastal by problém s řidičem, který by tam s námi musel taky zůstat, takže jsme vyrazili auty," řekl reprezentační trenér Viktor Zapletal.

"Jsme v maximálním počtu. Řekl bych, že je to velmi velkorysá výprava, asi jedna z největších. Jedou závodníci, kteří po celou tu krátkou sezonu podávali stabilní a velmi kvalitní výkony," doplnil Zapletal.

Hned štafetu, která se pojede poprvé v šesti lidech při zastoupení každé z věkových kategorií, vyhlíží s velkým očekáváním. "Tím, že máme dobré juniory a do toho Ondřeje (Cinka) nebo Jitku (Čábelickou), věřím, že bychom se mohli vrátit po tom výpadku posledních let zase nahoru. Neříkám, že rovnou na medaili, kterou jsme měli naposledy v roce 2016 (stříbro), ale třeba do pátého místa. To bych byl moc rád," uvedl Zapletal.

Jasno měl už také o přesném složení šestice. "Ondra vezme první úsek, pak pojedou Pepa Jelínek, Aneta Novotná, Tereza Tvarůžková, Jitka Čábelická a David Šulc," nastínil Zapletal.

Útok na medaile v závodech jednotlivců čeká hlavně od juniorů. Opravňují k tomu i sobotní výsledky z Vysočina Areny, kde v rámci Světové juniorské série dojela Karolína Bedrníková třetí a Šulc sedmý.

"Myslím, že v juniorských kategoriích bychom mohli mít i medaili, nebo minimálně umístění do první pětky. Jak u kluků, tak u holek. Na Vysočině jela výborně Terka Tvarůžková ve třiadvacítce, má šanci se dostat do desítky, možná ještě výš. A samozřejmě mezi elitou Ondřej Cink, to je závodník absolutní světové špičky. I Jitka (Čábelická) by mohla překvapit. Ale k medaili mají nejblíž junioři, juniorky a Ondra," řekl Zapletal.

I bikerům komplikují život omezení spojená s bojem proti šíření koronaviru. "V Novém Městě proběhly dva závody v šesti dnech, teď máme mistrovství světa a hned týden nato je mistrovství Evropy ve Švýcarsku," připomněl Zapletal.

"Takže raději zůstáváme v Rakousku, přestože původně jsme měli jet na pár dnů domů. Pak přejíždíme do Itálie, protože závod se koná více méně na hranici, bydlet tedy budeme v Itálii. A rovnou z Itálie ještě odletí část lidí na mistrovství světa v maratonu do Turecka. Je to letos absolutně bláznivé," dodal reprezentační kouč.

Zlato ve štafetě slavili loni Švýcaři. Tituly mezi elitou v cross country obhajují Švýcar Nino Schurter a Pauline Ferrandová-Prévotová z Francie.

V neděli zakončí MS v rakouském lyžařském středisku finálové závody ve sjezdu, jehož kvalifikace se pojede v pátek. České barvy budou mezi elitou hájit Petr Folvarčný, Matěj Charvát, Antonín Král a Stanislav Sehnal.

Nominace českých bikerů:

Cross country:

Muži elite: Ondřej Cink, Lukáš Kobes, Jan Škarnitzl, Jan Vastl.

Muži do 23 let: Josef Jelínek, Samuel Jirouš, Jaromír Skála.

Junioři: Jan Sáska, David Šulc, Václav Veverka, Jan Zatloukal, Daniel Žvak.

Ženy elite: Jana Czeczinkarová, Jitka Čábelická, Karla Štěpánová.

Ženy do 23 let: Tereza Neumanová, Tereza Tvarůžková, Tereza Sásková.

Juniorky: Karolína Bedrníková, Adéla Holubová, Aneta Novotná, Tereza Obořilová.

Štafeta: Ondřej Cink, Josef Jelínek, Aneta Novotná, Tereza Tvarůžková, Jitka Čábelická, David Šulc.

Sjezd:

Muži elite: Petr Folvarčný, Matěj Charvát, Antonín Král, Stanislav Sehnal.

Junioři: Ota Bartůněk, David Cvinger.

Elektrokolo:

Ženy: Tereza Neumanová.

Program MS v Leogangu:

Středa 7. října:

12:30 cross country - štafeta,

14:30 závod E-MTB muži,

16:15 závod E-MTB ženy.

Čtvrtek 8. října:

13:30 cross country - juniorky,

15:30 cross country - junioři.

Pátek 9. října:

10:30 sjezd (kvalifikace) - juniorky a junioři,

11:45 sjezd (kvalifikace) - elitní kategorie,

15:00 cross country - muži do 23 let.

Sobota 10. října:

10:00 cross country - ženy do 23 let,

12:15 cross country - ženy elite (ČT Sport),

14:45 cross country - muži elite (ČT Sport).

Neděle 11. října:

9:25 sjezd - juniorky a junioři,

12:50 sjezd - ženy elite,

14:10 sjezd - muži elite.