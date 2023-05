Na Mostecku se mohou lidé seznámit s šetrným přístupem k přírodě

Skršín (Mostecko) - Majitelé rodinného podniku Zámecké sady Chrámce ve Skršíně na Mostecku pořádají prohlídky zaměřené mimo jiné na popularizaci šetrného přístupu k přírodě a životnímu prostředí. Sady, výroba i celý areál firmy se rozléhají v malebné krajině lemované poli a pastvinami. Z vypěstovaného ovoce zemědělci vyrábějí řadu produktů, zájem je o mošty i lihoviny. ČTK to řekl jednatel Jiří Syrovátka.

"Máme 120 hektarů sadů a většinou máme staré odrůdy, které jsou spjaté s krajinou. Jsou tady po generace. Znamená to hrozně jednoduchou věc, kvetou až po mrazech, které trápí mnoho sadařů," řekl Syrovátka. V sadech ovocnáři pěstují hrušky, jablka, švestky, třešně, višně, meruňky i hroznové víno. Úroda ovoce v nejplodnějších letech dosahuje až k 800 tunám, letos jednatel očekává sklizeň o objemu 600 tun. U podniku mají majitelé i ovce. Dříve je chovali kvůli masu, dnes mají menší stádo na dožití.

Výroba se každý rok mírně liší, záleží na úrodě. Primárně firma produkuje mošty, džemy, sušené ovoce a také pálenku. Mezi odběrateli jsou převážně restaurace a hotely. "Mimo Ameriky a Austrálie dovážíme do celého světa," řekl Syrovátka, podle kterého se těší oblibě hlavně lihoviny. Vládní konsolidační balíček, jehož součástí je například zvýšení daně z nealkoholických i alkoholických nápojů či zvýšení daně z nemovitosti, by podle jednatele představoval pro podnik velký zásah. "Jenom když se zdvojnásobí daň z nemovitosti, tak se to musí promítnou do ceny zboží, takže ceny samozřejmě vylítnou nahoru," podotkl. "Zvýšení sazby DPH u nápojů je pro gastro, kam dodáváme, smrtelná," doplnil jednatel.

Veškeré výrobky jsou podle jednatele v biokvalitě. Ve výrobě proto stojí hydraulický lis, který je certifikovaný. Také pasterizace ovoce musí být kvůli zachování kvality snížená. Zemědělci používají jen schválené postřiky a hnojivo. Při pálení lihovin používají pěstitelé dřevo. V nedávné době navázali spolupráci s pivovarem Bernard a produkují pivní pálenku.

Zájemci si mohou vybrat ze tří komentovaných okruhů, po kterých je majitelé provedou. Jedna je zaměřená na výrobu pálenek, další na ekologické hospodaření a poslední okruh je věnován sadům, jejich fungování a přírodní rovnováze.