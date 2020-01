Na Moravě se prověřují dvě podezření na koronavirus

Ostrava/Zlín - Moravskoslezští hygienici evidují jedno podezření nákazy koronavirem. Jde o ženu, která před 11 dny přiletěla z Číny a v tuzemsku u ní propukl kašel a dostala teplotu. ČTK to řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová. Nemocná je v domácí izolaci. Vzorky odebrané pacientce dnes putovaly do Státního zdravotního ústavu, výsledky by měly být v úterý. Podezření na koronavirus prověřuje také Kroměřížská nemocnice.

"Je to jedna pacientka z neděle z večera, která je v domácí izolaci. Přiletěla před 11 dny z Číny. Byla tam teplota, kašel. Dneska ráno byly odvezeny vzorky do Státního zdravotního ústavu," uvedla Svrčinová. Výsledky budou mít hygienici k dispozici v úterý. "Nepochází odsud, je to Číňanka, která přiletěla na prázdniny k babičce a tady onemocněla," doplnila Svrčinová.

Kroměřížská nemocnice prověřuje podezření na koronavirus

Kroměřížská nemocnice prověřuje podezření na koronavirus u pacienta, který se nedávno vrátil z Číny. Informaci České televize potvrdil ČTK mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant. Muž byl převezen na infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice, kde bude v izolaci. Z odebraných vzorků se ve specializované laboratoři potvrdí či vyvrátí nákaza novým koronavirem.

"Dnes dopoledne se na plicní ambulanci v Kroměřížské nemocnici obrátil muž, který měl příznaky chřipkového onemocnění a který uvedl, že na konci prosince a na začátku ledna byl jako turista v Číně. Naši zdravotníci ihned udělali nezbytná opatření, vybavili se ochrannými pomůckami, pacientovi nasadili roušku a umístili jej do izolace, informovali také hygieniky," uvedl Havrlant. Pacient byl poté převezen do Uherského Hradiště.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) dnes novinářům řekl, že pacientem je devětatřicetiletý muž, který údajně cestoval sám a z Číny se vrátil před 14 dny. Výsledky testů by podle hejtmana měly být známy za osm hodin, tedy zřejmě dnes večer.

Ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek dnes ČTK řekl, že pacient má standardní režim, žádná speciální opatření se kvůli jeho přijetí nechystala. "Bude izolován na jednolůžkovém pokoji, bude k němu chodit jen vyčleněný ošetřující personál vybavený potřebnými ochrannými pomůckami. Budeme k němu přistupovat jako k infekčnímu pacientovi s nebezpečím vzdušné nákazy," uvedl ředitel.

Nový typ koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan, si vyžádal již 81 mrtvých a 2744 nakažených. Čínská vláda ve snaze zamezit dalším přenosům koronaviru prodloužila až do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, které začaly v sobotu.

Infekční klinika pražské Nemocnice Na Bulovce oznámila, že je na případné pacienty nakažené koronavirem připravena, pro tyto případy má zatím vyčleněny dva pokoje. Počty lůžek může v případě potřeby zvýšit.