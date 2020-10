Na Moravě a severovýchodě Čech se rozvodnily řeky, vyjeli hasiči

Praha - Noční déšť rozvodnil řeky na Moravě, ve Slezsku a na severovýchodě Čech. Nejvyšší třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení platil před 20:00 na 22 místech, kolem 10:00 jich byla zhruba polovina. Další třicítka měřicích stanic hlásila podle údajů na webu hydrometeorologů druhý stupeň. Voda zaplavila silnice, pole, zahrady a sklepy. V Kravařích na Opavsku, v části Dvořisko je vedení města připraveno evakuovat stovku domů, protože tam hrozí vylití řeky Opavy. Na jiných místech hladiny řek už kulminovaly, případně začaly klesat.

Hasiči evidovali kvůli počasí od půlnoci do 15:00 podle informací na twitteru zhruba 9000 výjezdů. Stavěli hráze z pytlů s pískem a další protipovodňové zábrany, odčerpávali vodu ze silnic a čistili propusti nebo stavidla. Podle informací z krajů vyjížděli v souvislosti s počasím už k více než tisícovce událostí.

V noci na dnešek podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pršelo v celé zemi. Největší úhrny, od 30 do 60 litrů vody na metr čtvereční, zaznamenali meteorologové v severovýchodní polovině země a na Českomoravské vrchovině. Nejvíce, přes 90 litrů vody na metr čtvereční, napršelo v Jeseníkách. Postupně mají srážky v zasažených oblastech slábnout a mají se přesouvat k severozápadu, zejména do Krušných hor. Varování před deštěm a rizikem záplav zůstává v platnosti pro většinu České republiky s výjimkou jihozápadní zhruba poloviny Čech.

K nejpostiženějším regionům patří sever Moravy a Slezsko. V Moravskoslezském kraji na třetí stupeň povodňové aktivity vystoupala například hladina Polančice v Polance, Seziny v Bravanticích, Odry v Odrách, Luhy v Jeseníku nad Odrou, Krasovky v Radimi a Opavy v Držkovicích, v Opavě a Děhylově. Vylití řeky Opavy hrozí i v kravařské části Dvořisko na Opavsku, byla uzavřena komunikace vedoucí přes obec. Vedení města nabízí lidem možnost evakuace. Voda omezila i provoz na dálnici D1 u Vrbice na Karvinsku, hasiči v kraji měli dosud 580 výjezdů.

V Olomouckém kraji platil večer nejvyšší povodňový stupeň na Bečvě v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku i přímo v Přerově, na Třebůvce v Lošticích na Šumpersku, na Olešnici v Kokorách a na Romži v Polkovicích. Hladiny už spíše stagnují. Podle Povodí Moravy se voda zatím rozlévá mimo zastavěná území. V terénu jsou však hasiči, evidují více než sto událostí. Částečně byl zatopen mimo jiné železniční podjezd v Buku na Přerovsku, policie musela zavřít některé silnice.

Na jihu Moravy vystoupaly na nejvyšší povodňový stupeň řeky Morava i Velička ve Strážnici, Svratka v Židlochovicích, Bělá na přítoku a odtoku z vodní nádrže Boskovice nebo Jevíčka v Chornici. Podle Povodí Moravy se plní vodní nádrže. Také hasičům v Jihomoravském kraji počasí přidělalo práci, podle mluvčího Jaroslava Mikošky ale neevidovali žádnou větší událost. Většinou odčerpávali vodu ze sklepa, čistili propusti i stavidla.

Vytrvalý noční déšť rozvodnil toky také ve Zlínském kraji. Hladina říčky Bystřičky nad přehradou se ráno i odpoledne dostala přechodně na třetí povodňový stupeň, večer na stupeň ohrožení vystoupala Morava ve Spytihněvi. Na několika místech v kraji voda zaplavila cesty, hasiči měli přes 130 výjezdů.

Na stupeň ohrožení zvedla svou hladinu také Svratka v Dalečíně v severovýchodní části Vysočiny. Jinde se Svratka držela na druhém povodňovém stupni, což je pohotovost.

Vzestup řek a potoků postihl i Pardubický kraj, kde se na nejvyšší stupeň dostala Novohradka v Luži a Úhřeticích, Loučná v Cerekvici, Doubrava v Pařížově a Třebůvka v Mezihoří a Hraničkách. Kvůli záplavám byly neprůjezdné některé menší silnice, hasiči v kraji měli do dnešního večera zhruba 140 výjezdů.

V Královéhradeckém kraji zvedly v noci silné deště hladiny Stěnavy na Náchodsku a Divoké Orlice v Orlických horách. Hasiče v kraji zaměstnaly i stromy polámané větrem a sněhem, řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová. "Ve většině případů zasahovaly jednotky na Trutnovsku v horských oblastech. Nebylo výjimkou, že v jednom místě spadlo několik stromů najednou," dodala.

V menší míře postihly následky deště sever Čech. Na třetím stupeň vystoupaly Smědá a Řasnice ve Frýdlantském výběžku a voda tam zaplavila silnici třetí třídy z Boleslavi do Černous. I zde situaci komplikoval silný vítr, kvůli kterému nejezdila kabinová lanovka na Ještěd.

Jihočeský kraj

Říčka Velička na Hodonínsku dosáhla v noci na dnešek ve Strážnici kvůli vydatným dešťům třetího povodňového stupně, který značí ohrožení. Stejný stupeň platí i na Bělé na přehradě v Boskovicích, nově i na řece Moravě ve Strážnici. Vyplývá to z dat na hydrologickém webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Hasiči evidují v souvislosti s deštěm tři desítky událostí.

Velička ve Strážnici dosáhla třetího stupně krátce po půlnoci, vyhlašuje se při dosažení hladiny ve výši 310 centimetrů. Hladina se nejvýše vyšplhala na 318 centimetrů kolem 5:00 až 6:00, poté začala klesat, v 9:40 dosahovala 312 centimetrů. Bělá na přítoku do Boskovic dosáhla třetího povodňového stupně krátce po 5:00, vyhlašuje se při dosažení hladiny ve výši 85 centimetrů. Hladina toku v místě se od 8:30 pohybuje kolem hranice jednoho metru, dále nestoupá.

Morava ve Strážnici dosáhla třetího povodňového stupně po 9:00, vyhlašuje se při dosažení 660 centimetrů. Hladina v místě stoupá, v 10:00 byla na 670 centimetrech.

Druhého povodňového stupně, který značí pohotovost, dosáhla Litava v Brankovicích na Vyškovsku, tam hladina už hladina klesá.

Na prvním povodňovém stupni, který značí bdělost, je aktuálně (10:00) Morava v Lanžhotě na Břeclavsku, Svratka ve Veverské Bítýšce a brněnském Poříčí, Velička ve Velká nad Veličkou, Svitava v Bílovicích nad Svitavou či v Letovicích, Loučka v Dolní Loučce nebo Haná ve Vyškově.

Hasiči na jihu Moravy v souvislosti s vydatným deštěm od úterního večera evidují tři desítky událostí. "Vyjížděli jsme především na Blanensko, částečně i Vyškovsko. Šlo o odčerpávání vody ze sklepa, čištění propustí či stavidel," řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Na jižní Moravě pršelo celé úterý i v noci na dnešek. Pro okolí Břeclavi, Hodonína a Veselí nad Moravou platí až do odvolání povodňová pohotovost, voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.

Jihomoravský kraj

Hladiny některých toků v Jihomoravském kraji jsou kvůli vydatným dešťům stále na vzestupu, třetí stupeň povodňové aktivity platí na říčce Velička ve Strážnici na Hodonínsku, také na Bělé na přehradě v Boskovicích a na řece Moravě ve Strážnici. Vyplývá to z dat na hydrologickém webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Voda vytvořila jezero i ve Sloupu v Moravském krasu. Hasiči evidují v souvislosti s deštěm šest desítek událostí, čerpají hlavně vodu ze sklepů.

Velička ve Strážnici dosáhla třetího stupně, který značí ohrožení, krátce po půlnoci. Třetí stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení hladiny ve výši 310 centimetrů. Hladina se ráno nejvýše vyšplhala na 318 centimetrů kolem 5:00 až 6:00, poté začala přechodně klesat, ve 14:40 ale dosahovala 329 centimetrů a stále stoupala. Bělá na přítoku do Boskovic dosáhla třetího povodňového stupně krátce po 5:00, vyhlašuje se při dosažení hladiny ve výši 85 centimetrů. Hladina toku v místě se od 8:30 pohybuje kolem hranice jednoho metru, dále nestoupá.

Morava ve Strážnici dosáhla třetího povodňového stupně po 9:00, vyhlašuje se při dosažení 660 centimetrů. Hladina v místě stoupá, ve 14:50 byla na 687 centimetrech se vzestupnou tendencí. Voda stoupá i ve Veselí nad Moravou, kde povodňová komise vyhlásila také třetí stupeň povodňové aktivity. Uzavřený je kvůli tomu například chodník podél řeky Moravy od Zbrodku po park, stojí na webu města.

Druhého povodňového stupně, který značí pohotovost, dosáhla Morava v Lanžhotě na Břeclavsku, hladina dále stoupá. To samé platí u Veličky ve Velká nad Veličkou a u Svitavy v Bílovicích nad Svitavou a na Svratce v Židlochovicích.

Na prvním povodňovém stupni, který značí bdělost, byla ve 15:10 Svratka ve Veverské Bítýšce či brněnském Poříčí, Svitava v Letovicích, Loučka v Dolní Loučce, také Dyje u Nových Mlýnů a v Ladné nebo Haná ve Vyškově.

Hasiči na jihu Moravy v souvislosti s vydatným deštěm od úterního večera zhruba do 15:00 evidují šest desítek událostí. Z toho zhruba polovina na Blanensku, desítka pak na Hodonínsku. "Stále platí, že jde o lokální záležitosti, žádnou nějakou větší událost neevidujeme. Šlo o odčerpávání vody ze sklepa, čištění propustí, stavidel, také jsme likvidovali popadané stromy či větve," řekl ČTK mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Voda se rozlila například na krasových ponorech ve Sloupu v Moravském krasu, kde se Sloupský potok propadá do jeskynního systému Amatérské jeskyně za skálou Hřebenáč. "Potok nemá nikde do hlubšího podzemí volný vtok, ale cedí se přes sutě a naplavenou hlínu s dřevem. Hltnost ponorů je tak omezena," vysvětlil na webu strážců přírody Antonín Tůma ze správy chráněné krajinné oblasti. Voda před skalami tak vytvořila menší jezero a skála Hřebenáč se dočasně stala ostrovem. Voda zaplavila i areál Sloupsko-šošůvských jeskyní, parkoviště, správní budovy a odpočívadla.

Na jižní Moravě pršelo celé úterý i v noci na dnešek. Pro okolí Břeclavi, Hodonína a Veselí nad Moravou platí až do odvolání povodňová pohotovost, voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny.

Královéhradecký kraj

Vzedmuté hladiny řek v Královéhradeckém kraji začaly dnes odpoledne klesat. Na poklesu byla Stěnava na Náchodsku, která v profilu Meziměstí dnes ráno krátce překročila i třetí povodňový stupeň. Vpodvečer byl na Stěnavě první až druhý stupeň. Na poklesu byla při trvajícím prvním stupni Divoká Orlice v Orlickém Záhoří, vyplývá z dat Povodí Labe.

První stupně povodňové aktivity byly dnes vpodvečer na Bělé v Jedlové v Orlických horách, na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí, Metuji v Krčíně, Dědině v Cháborech a na Labi ve Špindlerově Mlýně.

"Na horních a středních úsecích zasažených vodních toků probíhají kulminace, případně dochází již k pozvolnému poklesu průtoků. Výraznější vzestup hladin během noci předpokládáme na dolních úsecích zasažených vodních toků a vlivem postupného dotoku následně i na Labi," uvedl vedoucí dispečinku hradeckého ústředí Povodí Labe Jiří Petr.

V horských oblastech Královéhradeckého kraje za posledních 24 hodin napršelo 30 až 60 litrů vody na metr čtvereční. Dnes večer má být v kraji zataženo až oblačno, místy se čeká občasný déšť nebo mrholení.

Liberecký kraj

Vydatné deště zvedly hladiny řek v Libereckém kraji, zejména na Liberecku. Na třetím stupni jsou Smědá a Řasnice ve Frýdlantském výběžku a voda tam zaplavila silnici III. třídy z Boleslavi do Černous. Jinak se voda z řeky rozlila do polí. "Dá se říci, že máme kulminace na řece, čekáme, co bude dál," řekl ČTK po 15:00 velitel dobrovolných hasičů z Višňové Lubomír Erban. Na druhém stupni je Jizera na Semilsku a na prvním řeka Nisa v Liberci, potok Jeřice v Mníšku u Liberce a pod první se vrátila Kamenice v Plavech na Jablonecku.

"Monitorujeme jednotlivé toky. Na některých místech jsou zaplavané sklepy a zahrady, řešili jsme i ucpané propustky a kanalizaci," uvedla krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková. Podle ní měli hasiči kolem 35 výjezdů, zejména v noci a ráno. V noci vyjížděli hlavně k popadaným stromům, přes den byly zásahy spojené se vzestupem vody. Kvůli silnému větru nejezdí od rána kabinová lanovka na Ještěd v Liberci a dnes se nejspíš už nerozjede. V noci poprvé od jara v kraji na vrcholcích hor sněžilo, silnice jsou ale mokré. Sníh leží například na Lysé hoře nad krkonošskou Rokytnicí nad Jizerou.

V kraji nejvíce pršelo v Jizerských horách, od úterního odpoledne tam místy napršelo už téměř 100 milimetrů, déšť ale postupně slábne. Výstraha meteorologů před vydatným deštěm pro Frýdlantským výběžek platí do dnešní půlnoci. Smědá je na třetím stupni ve Višňové a v Předláncích, za dopoledne řeka vystoupala o dva metry. V Předláncích bylo maximem 259 centimetrů, v 15:00 byla hladina o dva centimetry níže. Extrémní povodeň s minimálně padesátiletou vodou nastává při 335 centimetrech, vyplývá z údajů na webu Povodí Labe. Na třetím stupni je i Řasnice ve Frýdlantu. Podle údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu tam byla v 15:00 na 122 centimetrech, což je dva centimetry nad hranicí pro třetí povodňový stupeň. Maximem tam bylo dnes 126 centimetrů.

Zvedla se také Jizera na druhé straně Jizerských hor. Ve 12:00 byla v Jablonci nad Jizerou na 200 centimetrech, což je deset centimetrů pod třetím stupněm, a pak začala mírně klesat. V 15:00 byla na 192 centimetrech. Na prvním stupni je Jizera v Dolní Sytové a Železném Brodě. Nisa v Liberci se v posledních hodinách drží stabilně kolem 90 centimetrů, což značí také bdělost. Druhý stupeň nastává při 125 centimetrech.

Komplikace působil hlavně v noci i silný vítr. Polámal stromy a od rána kvůli němu nejezdí kabinová lanovka na Ještěd. "V noci foukalo nahoře kolem 30 metrů (108 kilometrů v hodině), ráno kolem 25 metrů (90 km/h)," uvedl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Přípustných pro provoz lanovky je 58 kilometrů za hodinu, pak už je nebezpečný.

Moravskoslezský kraj

Vydatné noční deště zvedly hladiny řek na severní Moravě a ve Slezsku. Na osmi místech Moravskoslezského kraje platil okolo 15:00 třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. Déšť ale pozvolna ustává, i když by mohlo občas pršet až do čtvrtka. Na některých místech se podle hasičů voda dostala do sklepů, museli ji odčerpávat. Omezila i provoz na dálnici D1 u Vrbice na Karvinsku a na dalších komunikacích. Hasiči v souvislosti s počasím evidují 400 výjezdů.

Stav ohrožení se nyní týká Polančice v Polance, Seziny v Bravanticích, Bílovky ve Velkých Albrechticích, Odry v Odrách, Opavy v Držkovicích, v Opavě a Děhylově a Krasovky v Radimi. Mnohde už hladiny kulminovaly a začínají klesat. První stupeň povodňové aktivity podle mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárky Vlčkové odpoledne platil na 23 místech Moravskoslezského kraje a druhý na deseti.

V Chomýži a Krásných Loučkách, což jsou části Krnova na Bruntálsku, už hasiči pomáhali lidem s odčerpávání vody. Podobná situace nastala v nedaleké Radimi. "Dobrovolné hasiče jsme kontaktovali už v noci. Byli v terénu a pomáhali s pytlováním písku a odčerpáváním vody," řekla mluvčí Krnova Dita Círová.

Voda komplikuje provoz na dálnici D1. Zavřená je zaplavená nájezdová rampa ve směru na Prahu u dálniční křižovatky 366 nedaleko Vrbice u Bohumína na Karvinsku. Podle pracovníků Národního dopravního informačního centra zatím není jasné, jak dlouho omezení potrvá. Odra se tam vylila z koryta a bude se čekat, až hladina klesne.

Podobná situace je na dalších silnicích v kraji. Kvůli vodě na silnici je zavřený hraniční přechod do Polska v Petrovicích u Karviné. Vylila se tam řeka Petrůvka. V Ostravě u areálu Černá louka se vylila Ostravice a komunikace kopírující břeh řeky je neprůjezdná. "Ve Studénce na Novojičínsku je vodou zatopená silnice vedoucí od nádraží. Jde o přivaděč k dálnici D1. V Jeseníku nad Odrou říčka Luha zatopila přilehlou komunikaci," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Zlatuše Viačková.

Uzavřen je i hraniční přechod Držkovice, v místě je vylitá řeka Opava. Řidiči neprojedou ani mezi Odrami a Vítkovem či Bernarticemi, kde se vylila Odra. Neprůjezdná je silnice mezi Kravařemi a Štítinou na Opavsku.

"Během posledního týdne spadlo v regionu od 35 do 100 milimetrů srážek. Nejvíce pršelo v podhůří Beskyd a v povodí řeky Bělé v Jeseníkách. Srážky se mají vyskytovat ještě dnes. Ve čtvrtek mají ustávat," řekla Vlčková. Dodala, že s ohledem na očekávaný vývoj se povodně neočekávají. Řeky jsou na úrovni jednoletých až dvouletých vod. Dodala, že u velkých řek riziko velkých záplav nehrozí.

Hasiči od úterního odpoledne evidují 405 zásahů spojených s vodou. "Jde především o čerpání vody ze sklepů a vzniklých lagun," řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Dodal, že hasiči pročistili propustek pod dálnicí D56 ve Frýdku-Místku, který se zanesl a voda pak zatopila dálnici. "Řešili jsme i několik spadlých stromů, dobrovolní hasiči na řadě míst monitorují vodní toky," řekl Kozák.

V kravařské části Dvořisko na Opavsku hrozí vylití řeky Opavy

V kravařské části Dvořisko na Opavsku hrozí, že se řeka Opava vylije z břehů. Vedení města připravuje evakuaci obyvatel stovky domů a tuto možnost nyní lidem nabízí. ČTK to řekla starostka města Monika Brzesková. Hladiny řek v Moravskoslezském kraji stoupají od úterního večera. "Situaci monitorujeme už od noci. Hladina řeky je podle našeho čidla na třetím stupni. Už byla uzavřena komunikace vedoucí přes Dvořisko," řekla starostka.

Dodala, že s hasiči a policisty vedení města obešlo všechny obyvatele ohrožené části. "Všem jsme nabízeli evakuaci. Musíme zjistit, kolik lidí by tuto možnost využilo," řekla. Dodala, že s evakuací pomohou hasiči. Místní můžou hasiče využít i při stěhování nábytku a dalších věcí z nižších pater svých domovů do vyšších.

Podle starostky lze očekávat, že zájem o evakuaci bude malý. "Vycházíme z toho, jak to bylo v minulosti. Obcházíme ale všechny. Zjistíme situaci a všem předáme kontakty na povodňovou linku, kterou jsme zřídili," řekla.

Místostarosta Martin Schwarz okolo 16:00 dodal, že hladina řeky se zatím ještě drží na úrovni, která neohrožuje domy. "Řeka se vylila do polí. V zastavěné části se nám do sklepů tlačí spodní voda," řekl. Podle něj do situace, kdy by se voda dostala mezi domy, by hladina musela stoupnout ještě o několik desítek centimetrů. "Záleží, jak moc bude pršet. A jak se bude odpouštět přehrada Kružberk," řekl. Evakuace tak ještě nemusela začít, dodal. "Jsme ale připraveni," řekl místostarosta.

Situaci v Kravařích sleduje i Povodí Odry. "Dvořisko je lokalita, kde vylití hrozí pravidelně. Nyní na řece Opavě máme třetí povodňový stupeň v Držkovicích, v Opavě a v Děhylově. Předpokládáme, že hladina řeky v Kravařích bude vinou dotoku od Opavy ještě mírně stoupat," řekla ČTK mluvčí povodí Šárka Vlčková.

Vydatné noční deště zvedly hladiny řek na mnoha místech severní Moravy. Na osmi místech Moravskoslezského kraje platil odpoledne třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. Pršet má přestat až ve čtvrtek. Na některých místech se podle hasičů voda dostala do sklepů domů. Omezila i provoz na dálnici D1 u Vrbice na Karvinsku a na řadě dalších komunikací. Hasiči v souvislosti s počasím evidují více než 400 výjezdů.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji dnes večer stále platí třetí povodňový stupeň na pěti místech, a to na řece Bečvě v Teplicích nad Bečvou a v Přerově, na Olešnici v Kokorách na Přerovsku, na Romži v Polkovicích na Přerovsku a na Třebůvce v Lošticích na Šumpersku. Na většině míst výška hladina stagnuje, zvyšování hladiny pociťují ještě nižší části povodí. Hasiči zasahovali u 170 událostí, stavěli protipovodňové hráze a čerpali vodu. Podle Povodí Moravy se voda rozlévá převážně mimo zastavěná území, na několika místech zaplavila komunikace.

Hasiči od rána zasahovali převážně na Přerovsku, poté i na ostatních tocích v kraji. "Vyjížděli jsme poté hlavně na Jesenicko a Olomoucko, kde začalo přibývat výjezdů hlavně v odpoledních hodinách. Večer byl vyhlášený 2. stupeň povodňové aktivity i na celém Prostějovsku. Na vytipovaných místech, které jsme vždy vybírali po dohodě se starostou obce, jsme stavěli protipovodňové bariéry z pytlů s pískem nebo mobilní hrazení," sdělila ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Hasiči v terénu čerpali vodu z rodinných domů, sklepů či lagun v okolí bytové zástavby. "Čistili jsme propustky i stavidla, odstraňovali jsme naplaveniny z koryt řek. Využili jsme velkokapacitní čerpadla či čerpací kontejnery. Plnili jsme pytle s pískem pro případ potřeby," doplnila mluvčí. V terénu byly desítky profesionálních i dobrovolných hasičů.

Třebůvka v Lošticích kolem 20:00 dosahovala 258 centimetrů, ohrožení je vyhlašováno při dosažení 220 centimetrů. Za poslední hodinu se údaje už příliš nezvyšují. Také Olešnice v Kokorách již stagnuje, ve 20:000 byla hladina vy výši 302 centimetrů, před hodinou o dva centimetry vyšší. Nepatrně se začala snižovat Bečva v Teplicích nad Bečvou, kolem 20:00 dosahovala 445 centimetrů. Vydatné srážky ještě zvyšují hladinu v místní části Přerova v Dluhonicích, kde je nyní 549 centimetrů, voda do nižších částí povodí stále dotéká. Stav ohrožení se vyhlašuje po dosažení výšky hladiny 530 centimetrů. Podobná situace je také na Romži v Polkovicích na Přerovsku, i tam hladina ještě stoupá. Večer dosahovala 282 centimetrů.

Druhý povodňový stupeň stále platí na toku ve Velké Bystřici na Olomoucku, na Romži ve Stražisku na Prostějovsku a ve Vrchoslavicích na Prostějovsku. Na mnoha dalších místech zvýšené hladiny toků dosáhly prvního stupně.

Na řadě míst voda stále komplikuje dopravu. Aktuálně je uzavřen most mezi Lipníkem a Týnem nad Bečvou, vozovku tam zaplavila voda. Stejně tak je neprůjezdný železniční podjezd v Tovární ulici v Přerově, podjezd v Hynčině na Šumpersku, ale i podjezd mezi Hněvkovem a Hoštejnem na Šumpersku. Uzavřena je kvůli povodní silnice 439 u obce Ústí na Přerovsku.

Záplavy v Olomouckém kraji komplikují provoz linkových autobusů

Po objízdných trasách jezdí dnes od rána kvůli zaplaveným silnicím autobusy na některých linkách u Teplic nad Bečvou na Přerovsku, ve Staré Červené Vodě na Jesenicku a u obce Lukavice na Šumpersku. Cestující musí počítat s případným zpožděním těchto linkových autobusů, informoval na webu Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK).

Voda kvůli vydatnému dešti zaplavila silnici I/439 z Teplic nad Bečvou do obce Ústí, takže tři autobusové linky tam jezdí po objízdných trasách. "Všechny zastávky budou obslouženy," stojí na webu KIDSOK. Záplavy poškodily most na silnici I/456 ve Staré Červené Vodě na Jesenicku. Dvě autobusové linky proto jezdí jinudy. Autobusy ale zastavují na všech stanovištích.

Zaplavena je také silnice III/31541 mezi obcemi Bohuslavice a Lukavice na Šumpersku. Vedení KIDSOK upozornilo, že spoje autobusové linky 933252 budou končit a začínat již v obci Bohuslavice. Spoje autobusové linky 932289 pak mají kvůli objížďce zhruba desetiminutové zpoždění.

Problémy jsou i na jiných místech Olomouckého kraje. Podle dopravních informací policie je například od časných ranních hodin zavřená zaplavená silnice 43911 u Hustopečí nad Bečvu na Přerovsku, se zvýšenou opatrností musejí řidiči projíždět kvůli vodě pod podjezdem na silnici 47 v Bělotíně na Přerovsku.

Problémy jsou i u Buku na Přerovsku, kde je částečně zatopený železniční podjezd. Uzavřena je silnice 49010 mezi obcemi Turovice na Přerovsku a Prusinovice na Kroměřížsku, je zaplavená.

Dopravní komplikace lze kvůli vydatnému dešti očekávat také v Olomouci, kde se nebezpečně zvyšuje hladina Bystřičky, ze které se v případě dalšího deště může voda rozlít. "V této souvislosti proto odbor ochrany olomouckého magistrátu upozorňuje občany, že v případě vylití z břehů bude muset být uzavřen podjezd v ulici Milady Horákové. Lidé by se ani neměli pohybovat u vodních toků," řekl dnes ČTK mluvčí radnice Michal Folta.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji k 18:00 platil nejvyšší třetí povodňový stupeň na šesti místech. Takzvané ohrožení je na Novohradce v Luži a Úhřeticích, na Loučné v Cerekvici, na Doubravě v Pařížově a na Třebůvce v Mezihoří a Hraničkách. Rozvodněné jsou i další toky v celém regionu. Některé menší silnice jsou kvůli záplavám neprůjezdné. Hasiči na mnoha místech odčerpávají vodu a staví hráze z pytlů z pískem.

Druhý stupeň platí podle Českého hydrometeorologického ústavu na Chrudimce v Hamrech a Nemošicích a na Jevíčce v Chornicích. Nad běžnými stavy jsou rovněž Třebovka v Ústí nad Orlicí, Loučná v Litomyšli a Dašicích, Chrudimka v Přemilově, Úsobrnský potok v Jaroměřicích a Svitava v Rozhraní.

Hasiči měli od úterních 19:00 do dnešních 18:00 zhruba 140 výjezdů. Odstraňovali spadlé kmeny a větve, čerpali vodu ze sklepů, garáží a suterénů domů a stavěli hráze z pytlů s pískem. Museli také uvolňovat ucpané propustky a nahromaděné klády pod mostky stoupajících řek.

Kvůli záplavám je stále neprůjezdná silnice třetí třídy Luže - Doly. Pod vodou a uzavřená je také menší komunikace na průjezdu Hrochovým Týncem na Chrudimsku.

Podle Povodí Labe by měly srážky ustávat. Na horních a středních úsecích vodní toky kulminují nebo již pozvolna klesají. Výraznější vzestup hladin v noci vodohospodáři předpokládají na dolních úsecích řek a následně i na Labi. Dosažení třetího povodňového stupně očekávají na dolním toku Loučné v Dašicích možná i na Chrudimce v Nemošicích.

Ústecký kraj

Meteorologové varují před vydatnými srážkami na některých místech v Ústeckém kraji. Na toku Mandava ve Varnsdorfu platí první stupeň povodňové aktivity, hladina přesáhla 90 centimetrů. Ve Šluknovském výběžku a v Děčíně platí výstraha před velmi vydatným deštěm s úhrny srážek až 80 milimetrů, hrozí další rozvodnění toků a řek. Hasiči od rána vyjeli k 11 událostem, šlo převážně o popadané stromy. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Srážky s úhrny kolem 40 milimetrů dnes očekávají meteorologové v Ústí nad Labem, Teplicích, Litvínově, Chomutově a v Kadani. Místy nad 700 metry nad mořem by mohlo napadnout deset centimetrů mokrého sněhu. Na hřebenech hor může spadnout až 20 centimetrů sněhu. Těžký mokrý sníh může lámat stromy, uvedli meteorologové na webu.

"Od 4:48 do 7:46 vyjely jednotky v Ústeckém kraji na 11 míst, kde spadly stromy," řekl Marvan a doplnil, že v devíti případech popadaly stromy na vozovku. "V jednom případě spadl strom na telefonní kabel a v jednom na zaparkované osobní auto," uvedl mluvčí. V Ústí nad Labem v ulici Jindřicha Plachty čerpali hasiči vodu z ulice.

Kraj Vysočina

V severovýchodní části Vysočiny platí na řece Svratce třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení. V Dalečíně na něj voda vystoupala před 11:00. Jinde se Svratka drží na druhém povodňovém stupni - pohotovost. Zvýšené jsou i hladiny Sázavy nebo říčky Balinky. Hladiny řek začaly stoupat kvůli silným dešťům. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

V Dalečíně vystoupala hladina Svratky na první povodňový stupeň půl hodiny po půlnoci. Druhého stupně dosáhla okolo 5:30. Před 12:30 byla její hladina na 197 centimetrech, hranici třetího stupně překonala o 17 centimetrů. Dalečín má podle starosty Pavla Kadlece protipovodňové hráze a voda se při vyšší hladině vylévá až pod obcí přímo do přehrady.

Druhý povodňový stupeň platí na Svratce i v Borovnici nebo v Herálci na Žďársku. Hasiči tam dopoledne plnili pytle s pískem jako zábrany proti velké vodě. Podle starosty Zdeňka Gregora bylo zatopeno několik sklepů a do bezpečí bylo nutné odvést některá hospodářská zvířata. Hasiči upozorňovali lidi na možnost evakuace. Podle mluvčí hasičů Petry Musilvvé tam ale začala voda před 11:30 klesat.

Kvůli deštivému počasí už měli dnes hasiči na Vysočině asi 20 zásahů, někde odstraňovali popadané stromy, jinde odčerpávali vodu. Zasahovat museli kromě Žďárska také na Havlíčkobrodsku v Bezděkově nebo v Havlíčkově Brodě. Pomáhali také v Novém Jimramově na Žďársku, kde se voda přelila přes náhon. Na několika místech monitorovali hladiny řek. Vyplývá to z informací na webu hasičů.

Zlínský kraj

Třetí stupeň povodňové aktivity značící ohrožení platí nově na řece Moravě ve Spytihněvi na Zlínsku a Luhačovickém potoce v Luhačovicích-Polichně na Zlínsku. Jejich hladiny nad jeho spodní hranici vystoupaly odpoledne. Třetí povodňový stupeň je znovu také na říčce Bystřičce nad stejnojmennou nádrží na Vsetínsku, vyhlášen tam byl na několik hodin i dnes ráno. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Povodí Moravy (PMO). Hasiči ve Zlínském kraji už od úterý vyjíždějí odčerpávat vodu, stavět hráze z pytlů s pískem nebo čistit propustky.

Podle mluvčího krajských hasičů Romana Žemličky vyjížděly profesionální i dobrovolné jednotky od půlnoci z úterý na dnešek k desítkám událostí, které souvisejí s deštěm a záplavami. Šlo mimo jiné o čerpání vody ze sklepů nebo odstraňování spadlých stromů, které blokují průtok vody pod mosty. Ve Vítonicích na Kroměřížsku se vylil z koryta potok a zatopil domy. V Prusinovicích na Kroměřížsku vznikla na cestě laguna. V Kelči-Němeticích na Vsetínsku voda zatopila silnici, ve Valašské Bystřici na Vsetínsku se dostala do mateřské školy.

Vodohospodáři uvedli, že k rozlivům dochází převážně mimo zastavěná území. Podle mluvčího Povodí Moravy (PMO) Petra Chmelaře voda zatopila například silnici mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. "Během poledne docházelo ve východní části našeho území ke slábnutí srážkové činnosti, která však během odpoledne postupně opět sílila. Zesílení srážek oddálilo kulminace některých vodních toků," uvedl mluvčí.

Na místech, kde jsou vodní nádrže, se podle něj zachytily povodňové průtoky. "Nádrže se v současnosti plní. Manipulace jsou řízené tak, aby nedocházelo k souběhu povodňových průtoků na přítocích," uvedl Chmelař. Vodohospodáři situaci monitorují i v terénu v zasažených oblastech. "Těžká technika je připravená případně zasáhnout. Situace se bude vyvíjet v závislosti na přechodu dešťových srážek," doplnil mluvčí.

Druhý povodňový stupeň platil odpoledne na Moravě v Kroměříži, Otrokovicích na Zlínsku a Uherském Hradišti, Dřevnici ve Zlíně, Olšavě v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku, Vláře ve Štítné nad Vláří-Popově na Zlínsku, Senici v Ústí na Vsetínsku, Bystřičce pod stejnojmennou nádrží na Vsetínsku, Velké Stanovnici pod nádrží v Karolince na Vsetínsku, Ludkovickém potoce v Ludkovicích na Zlínsku a Luhačovickém potoce nad a pod Luhačovickou přehradou na Zlínsku. Na řadě dalších řek a potoků v kraji evidovali hydrologové první povodňový stupeň značící bdělost.

Ve Zlínském kraji je nadále zataženo s deštěm, večer by měly srážky podle předpovědi ČHMÚ postupně slábnout. V noci a ve čtvrtek bude podle meteorologů v regionu zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo mrholením. K ránu by mělo místy ubývat deště.

Před rozvodněním řek ve Zlínském i jinde varovali meteorologové. Podle mluvčího PMO Petra Chmelaře byly za úterý největší úhrny srážek v regionu na Zlínsku, v Ludkovicích napršelo 60 milimetrů a v Luhačovicích 53 milimetrů. "Vzhledem k velkému nasycení půdy v celém povodí Moravy docházelo k rychlým vzestupům hladin vodních toků," uvedl mluvčí.

Podle vodohospodářů lze dnes na vodních tocích očekávat nárůsty průtoků s dosažením dalších stupňů povodňové aktivity, a to včetně třetích stupňů značících ohrožení. "Povodí Moravy monitoruje situaci i v terénu v zasažených oblastech, těžká technika je připravená případně zasáhnout. Situace se bude vyvíjet v závislosti na přechodu dešťových srážek. Na místech, kde jsou vodní nádrže, došlo k zachycení povodňových průtoků v nádržích. Nádrže se v současnosti plní," doplnil Chmelař.

Podle předpovědi ČHMÚ bude dnes odpoledne ve Zlínském kraji zataženo s deštěm, místy i vydatným. Večer by měly srážky postupně slábnout. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou čtyř až sedmi stupňů Celsia.