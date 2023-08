Na mohelnický festival FoklFest přijede pět desítek kapel z ČR i zahraničí

Mohelnice (Šumpersko) - Na letošní ročník festivalu folkové, country a trampské hudby Mohelnický FolkFest dorazí téměř pět desítek skupin z celé republiky i zahraničí. Přehlídka se bude konat v areálu městských sadů od 1. do 3. září, předcházet jí budou čtvrteční koncerty na hradě Bouzov, řekl dnes ČTK organizátor akce Jan Štaigl. Přehlídka v roce 2020 navázala na jeden z nejstarších folkových a country festivalů v zemi, Mohelnický dostavník, jehož pořadatel ve stejném roce oznámil po 44 ročnících jeho definitivní konec.

"Jde o festival s dlouholetou tradicí, my jsme změnili název, ale tradice folkové hudby a nastavení festivalu zůstalo podobné. Návštěvníci, kteří byli zvyklí na Mohelnický dostavník, se tak rádi vrátili a navštěvují dál Mohelnický FolkFest. Jsou to návštěvníci z celé republiky, jezdí k nám také ze Slovenska, Polska či Holandska," uvedl pořadatel festivalu. Doplnil, že celou akci zastřešuje jejich hudební skupina Madalen společně se čtyřmi desítkami organizátorů a nadšenců.

Na FolkFestu vystoupí 45 hudebních skupin a písničkářů. Přehlídka začne 31. srpna na hradě Bouzov, o zahajovací koncert se v 18:00 postará Folk Team, který letos slaví 50 let na scéně. Na Bouzově se představí také Poslední šance Míry Ošance a Pavlína Jíšová a Bababand. Poté se dění přesune do mohelnických sadů, kde budou připraveny dvě scény. "Vystoupí známá jména jako Robert Křesťan a Druhá Tráva, Poutníci, Žalman a spol., Hradišťan a Jiří Pavlica, AG Flek nebo Roman Horký a Kamelot," uvedl Štaigl.

V pátek bude na programu také koncert Ondřeje Rumla a Madalen či kapely Bonsai č.3, která bude na festivalu křtít své CD. V sobotu se mohou posluchači těšit například na Banjoband Ivana Mládka, Vojtu Nedvěda, skupiny Epydemye či na bluegrassovou kapelu Arrest. Do Mohelnice zamíří i slovenská kapela Moruša a Vodopád, z USA to bude Valerie Lynnová and Black Hat.

Festival podle organizátora podporuje také mladé umělce do 26 let. "Do sobotního programu tak máme zařazeny i vystoupení mladých kapel, které vybíráme na soutěžích jako je Porta či Brána. Umožníme jim zažít velké pódium a vystoupení po boku známých jmen. Tyto kapely budou vystupovat v průběhu celého odpoledne, hodnotit je budou diváci i odborná porota," doplnil organizátor s tím, že oceněné kapely si poté budou moci zahrát vlastní recitál na příštím ročníku FolkFestu. Přehlídku doprovodí i letos akce jako je popůlnoční zpívání do spacáků či ranní společné muzicírování diváků a rodičů s dětmi.

Festival Mohelnický dostavník, na který Mohelnický FolkFest navazuje, skončil kvůli zdravotním problémům organizátora, ale i kvůli náročné administrativě. Tímto trampským, folkovým a country festivalem, který se každoročně konal v Mohelnici poslední prázdninový víkend, vrcholila letní folková a country sezona v Česku. Pořadatelé FolkFestu letos odhadují návštěvnost kolem 2500 návštěvníků.