Na modernizované trati z Olomouce do Šumperka jezdí první dva RegioPantery

Olomouc - Na modernizované a elektrifikované železniční trati číslo 290 z Olomouce přes Uničov do Šumperka jezdí první dvě nové vlakové soupravy RegioPanter. Do konce roku České dráhy převezmou celkem čtyři tyto dvouvozové jednotky, v lednu je dolní pátá. Příští rok a na začátku roku 2024 bude v Olomouckém kraji postupně jezdit celkem 27 nových třívozových RegioPanterů řady 640. Novinářům to v Olomouci řekl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

Fotogalerie

ČD podle Ješety investující do nákupu nových vozidel a zvýšení komfortu cestování přes čtyři miliardy korun. "Díky nákupu téměř tří desítek nových vlaků RegioPanter získá Olomoucký kraj nejmodernější regionální železniční dopravu v republice. Elektrické jednotky nabídnout obyvatelům regionu komfortní cestování a maximální pohodlí," uvedl Ješeta. Nové soupravy jsou bezbariérové, mají pohodlné sedačky a cestující v nich mohou nabít drobnou elektroniku či se připojit k síti Wi-Fi. Nové elektrické jednotky RegioPanter postupně nahradí dosluhující jednotky řady 460 a klasické soupravy s elektrickou lokomotivou na celém území Olomouckého kraje

První dodávka třívozových jednotek RegioPanter řady 640 je naplánována na duben příštího roku, jejich nasazení v plném počtu by mělo být na trati z Olomouce do Šumperka završeno v červnu. V tu dobu bude na této trati platit nový jízdní řád, který zohlední nové soupravy i moderní zabezpečovací systém ETCS. Vlaky budou moci po této regionální trati jezdit rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. "Pro Olomoucký kraj je kvalitní veřejná doprava jednou z hlavních priorit,. Proto jsem velmi rád, že železnici mezi Olomouci a Šumperkem budou nově obsluhovat moderní vlakové jednotky," podotkl hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN).

Modernizace třicetikilometrového úseku trati z Olomouce do Uničova začala v srpnu 2019 a skončila loni v létě. Projekt stál čtyři miliardy korun, z toho 1,5 miliardy korun pokryla dotace z evropských fondů. Loni stavební firma zahájila modernizaci navazujícího úseku mezi Uničovem, Libinou a Šumperkem. Jeho rekonstrukce stála tři miliardy korun. "Modernizace trati mezi Olomoucí, Uničovem a Šumperkem a nové elektrické soupravy zajistí rychlejší, komfortnější i bezpečnější cestování díky nasazení evropského zabezpečovacího systému ETCS," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle Tomáše Ignačáka ze společnosti Škoda Group, která vlaky RegioPanter vyrábí, se některé tyto soupravy budou montovat a poté udržovat v šumperském závodu strojírenské skupiny. "Nová generace RegioPanterů má za cíl nalákat více osob do regionální přepravy. V Olomouckém kraji bude k dispozici 27 elektrických jednotek nejnovějšího typu 20Ev. Nová generace RegioPanterů prošla řadou inovací, díky kterým je úspornější, bezpečnější a nabízí větší přepravní kapacitu," dodal Ignačák.