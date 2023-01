Na mnoha místech silnic komplikuje dopravu sníh

Praha - Na mnoha místech zvláště menších silnic komplikuje dopravu sníh. Na některých silnicích ve vyšších polohách zůstává vrstva ujetého sněhu, v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji na nich mohou vznikat sněhové jazyky, řidiči by si měli dát pozor i na mrznoucí mlhy.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji zůstává vrstva ujetého sněhu. Na silnicích ve vyšších polohách mohou vznikat sněhové jazyky, řidiči by si měli dát pozor i na mrznoucí mlhy. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes po chemickém ošetření většinou mokré. Teploty se ráno pohybovaly od nuly do minus šesti stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy i polojasno. Ojediněle se čeká slabé sněžení nebo mrholení. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem nuly.

Liberecký kraj

Zledovatělá nebo ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v horských oblastech Libereckého kraje, jinak jsou povrchy vozovek převážně mokré. Místy viditelnost snižují mlhy, vyplývá z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Opatrní by měli být řidiči i při jízdě po silnicích s mokrým povrchem. Teploty jsou kolem nuly a vozovky mohou namrzat. Varování před možnou námrazou vydal silničáři pro rychlostní silnici z Liberce do Turnova, pro úsek u Ohrazenic.

Nadále je uzavřená pro nákladní auta nad šest tun silnice z Mníšku přes Oldřichovské sedlo směrem na Raspenavu a Hejnice na Liberecku. Silnice III. třídy leží v chráněné oblasti, a silničáři tam proto nemohou solit. Řidiči kamionů musí na Raspenavu a Hejnice po silnici 13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. Pro autobusy a osobní auta je silnice průjezdná.

Přes den by podle předpovědi mělo být většinou polojasno, ojediněle zataženo nízkou oblačnosti. I srážky očekávají meteorologové jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus jedním a dvěma stupni Celsia, na horách mezi minus třemi a nulou.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, na většině z nich ale silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Silnice jsou po chemickém ošetření mokré, v horách je ujetá, místy zledovatělá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je dál uzavřený úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance, nesmí se tam solit, a kamiony mívají v kopcích problémy.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji převážně zataženo, ojediněle se vyskytne mrholení, i mrznoucí, nebo slabé sněžení. Ve vyšších polohách mohou být mrznoucí mlhy. Teploty se budou pohybovat kolem nuly.

Pardubický kraj

Na mnoha místech zvláště menších silnic v Pardubickém kraji komplikuje dopravu sníh. Většinou je rozbředlý, někde tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné.

ŘIdiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Litomyšle, Poličky, Přelouče, Svitav nebo Žamberka. V oblasti Lanškrouna, Vysokého Mýta a v Železných horách, kde se nepoužívá posypová sůl, jsou vozovky pokryty souvislou vrstvou sněhu.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, vál slabý vítr. Často se vyskytovaly mlhy, zvláště v západní oblast regionu. Teploty se pohybovaly mezi minus šesti a plus jedním stupněm.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách jsou silnice nižších tříd sjízdné s opatrností. Hlavní tahy jsou převážně mokré, avšak mostní úseky mohou namrzat. V regionu sněžilo v sobotu i v neděli. Například na Nymbursku, Kolínsku a Kutnohorsku se dnes objevují sněhové přeháňky, vyplývá z dopravních informací.

Řidiči by měli jízdu přizpůsobit i snížené dohlednosti, a to nejen v případě přeháněk, ale například na Benešovsku, Příbramsku a Kladensku se místy vyskytuje mlha. Na silnicích nižších tříd ve východní části regionu může být kvůli sněhovým přeháňkám i rozbředlý sníh.

Na většině území středních Čech je dnes zataženo nebo polojasno, teploty se pohybují kolem minus jednoho až plus jednoho stupně Celsia a fouká slabý vítr.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou dnes silnice s opatrností sjízdné. Rozbředlý sníh leží na cestách v Krušných horách. Teploty se pohybují na většině území kolem nuly, na horách je slabý vítr. Vyplývá to z dopravních informací.

Chemicky ošetřená je dálnice D8. Komunikace jsou na většině území kraje posolené. Sníh ještě leží na chodnících. Podle informací krajských silničářů jsou zatím průjezdné i všechny silnice na horách, které se v zimním období obvykle zavírají. Teploty v kraji se pohybují od minus tří stupňů Celsia do nuly.

Kraj Vysočina

Na Vysočině jsou dnes solené hlavní silniční tahy mokré a vozovky nižších tříd pokrývá ujetý sníh posypaný drtí. Silnice jsou sjízdné s opatrností, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. V kraji sněžilo v sobotu i v neděli. Noc na dnešek byla bez srážek, ale sypače jezdily. Teploty byly dva až čtyři stupně pod nulou.

"Venku jsme měli kolem 100 sypačů a určitě to ještě budeme přesýpat během dne," řekl dispečer.

Na Vysočině dnes bude podle meteorologů zataženo až oblačno, místy mohou být mlhy, i mrznoucí. Sněžit by mělo jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi minus dvěma až jedním stupněm Celsia, vítr bude mírný.

Zlínský kraj

Na silnicích nižších tříd ve Zlínském kraji zůstává místy rozbředlý sníh. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako vozovky, které silničáři udržují inertním posypem, tedy například kamennou drtí. Na nich mnohde leží uježděná vrstva sněhu. Hlavní silniční tahy v regionu jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré, také na nich je však při jízdě třeba dbát opatrnosti. Vyplývá to z aktuálních údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Na silnicích na Vsetínsku se může tvořit námraza nebo náledí. Na několika místech kraje varují silničáři před ledovkou. Řidiči by kvůli ní měli projíždět s opatrností po silnici I/50 u obce Komňa na Uherskohradišťsku nebo po silnici II/493 u Slavičína ve směru na Luhačovice na Zlínsku. Na silnici III/42815 u Zborovic na Kroměřížsku jsou sněhové jazyky. Na silnici III/36735 u Bařic-Velkých Těšan na Kroměřížsku vyprošťuje technika vozidlo ze závěje.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo bez srážek, foukal slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus čtyř stupňů Celsia do nuly.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes v kraji zataženo až oblačno, přechodně místy i polojasno. Ojediněle očekávají meteorologové mlhy, a to i mrznoucí. Na severu kraje může ojediněle slabě sněžit, případně se vyskytovat mrznoucí mrholení. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi nulou až třemi stupni Celsia.