Na mítink s Pavlem přišlo v Brně 8000 lidí, policie omezila dopravu v okolí

Brno - Asi 8000 lidí přivítalo v Brně u Janáčkova divadla kandidáta na prezidenta Petra Pavla. O odhadu úřadů ČTK informovala mluvčí radnice Brno-střed Kateřina Dobešová. Necelou hodinu byla uzavřená doprava pro MHD i auta v Rooseveltově ulici, kolem 17:00 ale byla ulice znovu průjezdná. Pavel vyzval přítomné, aby se nenechali zastrašit a přišli k volbám. Reagoval tak na billboardy protikandidáta Andreje Babiše instalované v posledních dnech.

Lidé zcela zaplnili prostor u Janáčkova divadla i naproti přes silnici na travnaté ploše v parku Danuše Muzikářové. Někteří dokonce lezli na stromy, aby na Pavla viděli. Pavel řekl, že se ve volbách nerozhodne jen o tom, kdo usedne na Hrad, ale také o stylu života a o budoucnosti země. "Je to souboj dvou světů. V tom prvním, ve kterém se cítím já doma i naprostá většina z vás, je odvaha, čest a důstojnost a říká se pravda, i když se to nehodí. Ten druhý je svět plný lží, chaosu a vyvolávání strachu, která slouží těm, kteří z něj mají prospěch," řekl Pavel.

Vyzval lidi, aby se nenechali odradit, zastrašit ani znechutit a přišli k volbám. "Nyní se šíří věci podpásové, které jsou naprosto hanebné vůči vám občanům. Pokud někdo využívá obav a nejistoty z války, někdo tím straší, že bych po zvolení zatáhl zemi do války. Je to nechutné a není to pravda," ohradil se Pavel proti Babišovi. Dodal, že vojáci zemi do války nezatahují, rozhodují o tom politici, ne vojáci.

Pavla přišli na setkání v Brně podpořit i neúspěšní prezidentští kandidáti Danuše Nerudová a Pavel Fischer. Fischer vyzval lidi, aby přišli i za týden k volbám. Podporu Pavlovi vyjádřili primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS), jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), ale například i herci Ondřej Vetchý nebo Bolek Polívka. Vaňková vyzvala lidi, aby šli k volbám. "Každý jeden hlas bude důležitý. A jen připomenu, že v prvním kole Brno volilo generála Pavla a bude ho volit i v kole druhém," řekla.

Grolich poděkoval i protikandidátovi Babišovi. "Je to za to, že vystřelil a přestřelil. Jen díky tomu, jak on se chová, jsou plná náměstí. Stojíme u začátku konce Babiše v České republice," řekl Grolich. "Nenechme si ukrást demokracii a nenechejme, aby se z naší krásné země stalo Babišino údolí," řekl Bolek Polívka.

Generál Pavel se koncem ledna v druhém kole voleb utká o prezidentskou funkci s předsedou hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem. Pavel v prvním kole těsně zvítězil nad Babišem, když dostal podporu 35,4 procenta, Babiš měl 34,99 procenta.

Petr Pavel vyrazil mezi lidi v Ostravě

Pavel dnes znovu vyrazil mezi lidi v Ostravě. Setkal se s nimi ve čtvrti Zábřeh a pak v hutním podniku Vítkovice Steel. Poté Pavel návštěvu moravskoslezské metropole ukončil a přesunul se do Brna. Na čtvrteční setkání s Pavlem přišly v Ostravě na centrální náměstí tisíce jeho příznivců.

Ráno Pavel přijel ke kostelu svatého Ducha v Zábřehu, kde jej hned obklopily desítky příznivců. Kostel, v němž jsou i ostatky (kapka krve) papeže Jana Pavla II., kandidát na prezidenta krátce navštívil, řekl, že na něj působí v mnoha ohledech. "Nejenom proto, že jsem se tady zase setkal s občany Ostravy v počtu, který jsem vůbec nečekal. I architektura tohoto kostela je unikátní a samozřejmě to, že tady jsou ostatky člověka, se kterým jsem se setkal, je taky symbolika," řekl Pavel. Uvedl, že co říct si měl i se zdejším farářem, který je také motorkář. "Příští rok bude dělat motomši, tak jako je na mnoha místech v naší republice, takže když mi to jenom trochu vyjde, tak bych se rád zúčastnil taky," řekl .

Všude, kam Pavel v Ostravě přišel, jej obklopovaly davy příznivců, takže se svými odpůrci se nesetkal. Na centrální Masarykovo náměstí dorazily ve čtvrtek na setkání s Pavlem tisíce lidí. "V nejbližším okolí byli lidé, kteří se přišli vyfotit, podpořit. Pokud někdo nesouhlasil, tak byl někde dál a jejich názory jsem většinou ani neslyšel, takže jsem neměl možnost si s nimi o tom promluvit," řekl Pavel. Dodal, že republiku ale objel několikrát, například když sbíral podpisy, takže přehled o tom, kde jsou jaké problémy a jak je lidé vnímají, má docela dobrý.

Ze Zábřeha zamířil na návštěvu do hutního podniku Vítkovice Steel, kde mezi zaměstnanci strávil zhruba hodinu. Dotazy zaměstnanců byly podle Pavla praktické. "Zajímaly je názory na krizi na Ukrajině, způsob řešení, dopady na ně, protože mnoho surovin, se kterými pracují a jsou zdrojem jejich práce, tak pochází z Ruska, a mají obavu, co bude dál," řekl bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel.

Řekl, že z celé návštěvy Ostravy ho asi nejvíce překvapily účast a atmosféra na Masarykově náměstí. "Vnímám to jako návštěvu, která mi dodala zase obrovskou energii, i když to množství lidí mě občas až uvedlo do rozpaků. Na druhou stranu to vnímám jako obrovskou podporu a výraz toho, že Ostrava rozhodně není regionem, který by se nestaral to, co se děje, nebo že by byla regionem, který je jednoznačně na straně řekněme mých oponentů," řekl Pavel.

Uvedl, že se setkal i s ostravským primátorem Tomášem Macurou, který jej podpořil stejně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Macura i Vondrák jsou z ANO, Pavlovým protikandidátem ve druhém kole je přitom předseda tohoto hnutí Andrej Babiš. "Já si vážím jeho (Macurových) postojů, které se nikdy nedržely jednoznačně v limitech jeho strany nebo hnutí. Byl vždycky člověkem, který mluvil sám za sebe a podle toho, co považoval za správné. To, jak se rozhodli (Macura a Vondrák), já si toho vážím, protože si dovedu představit, že uvnitř hnutí ANO to asi vyžadovalo odvahu se postavit proti tomu hlavnímu proudu," řekl Pavel. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová naopak Vondrákův postup již dříve označila za nekolegiální. "Já osobně s tím nesouhlasím. Ale dobře, jestli chcete, tak já to klidně řeknu, je to podraz," řekla Seznam Zprávám.

Druhé kolo volební kampaně je podle Pavla mnohem ostřejší než to první. Ve dnech zbývajících do voleb se Pavel bude chtít zaměřit především na to, co by podle něj asi lidé chtěli slyšet. "To znamená, jak se vypořádáme se současnou krizí a jak budeme řešit dlouhodobé problémy, které neřešily předchozí vlády, jako je třeba daňová reforma, důchodová reforma, reforma školství a další složité věci," řekl prezidentský kandidát.

Uvedl, že v neděli dopoledne se půjde podívat do chrámu svatého Víta na Pražském hradě. "Bude tam velká mše ke 30. výročí republiky. Protože jsem na tyhle akce, které se týkaly státních svátků, případně dnů veteránů, chodil vždycky, tak jsem byl, sice teď neoficiálně, ale pozván taky, takže se tam rád podívám," řekl Pavel. Chtěl by se také podívat do Lucerny alespoň na část jednoho u koncertů na jeho podporu, jehož termín ale koliduje s televizní debatou.

I v příštím týdnu bude chtít vyjet mezi lidi, ale vzhledem k nedostatku času se zřejmě soustředí na kraje, které jsou blíž k Praze. Lidé by podle něj měli k volbám přijít, protože jde o to, jak dál bude Česko vypadat a jaký styl politiky v zemi zavládne. "Jestli bude vládnout politika zastrašování lidí, populismu, chaosu v řízení země, anebo jestli se zase začneme normálně bavit, navzájem poslouchat, přemýšlet o argumentech a hledat řešení, která vedou k cíli," uvedl.