Na místě lomu ČSA u Mostu se počítá s plochou pro bydlení, skleníky a jezerem

Most - Na místě současného lomu ČSA nedaleko Mostu se po skončení těžby počítá s plochou pro bydlení, skleníky, solárním parkem, průmyslovými zónami a velkým jezerem, v němž se budou chovat ryby. Část území s rozlohou přes 5000 hektarů bude ponecháno přírodě. S ukončením těžby se počítá kolem roku 2024. Z celkem 1200 zaměstnanců někteří přejdou na lom Vršany a další budou pracovat na nových projektech v ČSA. Novinářům to dnes řekl Petr Lenc, ředitel těžebních firem skupiny Sev.en Energy.

Kompletní transformaci území plánuje skupina v projektu Green Mine, se kterým se uchází o podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci. Do zásobníku projektů přihlásila žádosti za zhruba 2,5 miliardy korun. V pracovní skupině, která přeměnu krajiny zasažené povrchovým dolováním hnědého uhlí, jsou vedle těžební firmy města a obce v okolí, Ústecký kraj, stát zastoupený Palivovým kombinátem Ústí, architekti a vědci a akademici například z České zemědělské univerzity.

Do vytěžení poslední tuny uhlí zbývají zhruba tři roky. Se zahájením tzv. hydrické rekultivace se začne ihned poté, jáma na napouštění už se postupně připravuje těsněním dna v místech, kde těžba skončila. Jak bude jezero nakonec velké se nyní podle Lence řeší. "V současné době v plánech máme jezero, které by mělo být na kótě 180 metrů nad mořem, a mělo by mít rozlohu kolem 670 hektarů (zhruba dvojnásobné oproti nedalekému jezeru Most). Postupně se mění klima a všichni víme, že kóta 180 metrů nad mořem u neprůtočného jezera je neudržitelná, proto se nyní hledá optimální řešení," uvedl Lenc.