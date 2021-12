Na Miroslava Zikmunda vzpomínají cestovatelé i divadelníci

Zlín - Na cestovatele Miroslava Zikmunda, který ve středu zemřel ve věku 102 let, vzpomínají cestovatelé, zlínští muzejníci a divadelníci či předseda Nadačního fondu Zikmundova vila. Cestovatelskou legendu připomněl i Miroslav Náplava, který s Petrem Horkým pořádá ve Zlíně festival cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země a byl Zikmundovým přítelem. "Měli jsme to štěstí se rozloučit a doříct si vše," uvedl Náplava.

"Za přátelství se prý neděkuje, tedy Mirku, budu s láskou a vděčností vzpomínat na vše, co jsme společně i s Petrem Horkým a Vladimírem Krocem za těch 25 let prožili. Měli jsme to štěstí se rozloučit a doříct si vše," uvedl Náplava na svém facebooku. Vzpomněl také na Zikmundova slova po úmrtí Hanzelky: "Napsal jste tehdy, že byl tak ohleduplný, že počkal na den po vašich narozeninách. Díky teď za tu vaši gentlemanskou ohleduplnost, že jste počkal, až Petr Horký ráno odletí do Antarktidy na expedici svého života. Vím, jste tam někde s ním, stejně jako se mnou na palubě expediční lodi, o které jsem vám ještě před pár dny vyprávěl… Vše je tak, jak má být… Sbohem, příteli," napsal Náplava.

Novým majitelem zlínské vily, ve které Zikmund žil téměř 70 let, se na začátku letošního roku stal zlínský podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. Zikmund mu vilu ke koupi nabídl, Vančura nabídku přijal a stal se předsedou Nadačního fondu Zikmundova vila, který se o objekt stará. V domě jsou také tisíce knih a stovky předmětů z cest. Dům by měl po rekonstrukci zůstat co nejvíce v podobě, v jaké jej cestovatel obýval. Veřejnosti by mělo sloužit zejména zamýšlené návštěvnické centrum v nevyužívaném suterénu.

"Srpnový záznam Miroslava Zikmunda v návštěvní knize zůstane bohužel tím posledním. S lítostí potvrzujeme smutnou zprávu, že se 1. prosince 2021 Miroslav Zikmund vydal na svou poslední cestu za parťákem Jiřím Hanzelkou. Pietní místo bude zřízeno ve vestibulu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kam dvojice H+Z věnovala své sbírky. Pro sousedy z nejbližšího okolí vily zajistíme místo pro zapálení svíčky u spodní branky do zahrady," sdělil dnes ČTK Vančura.

Na Zikmunda vzpomnělo také zlínské divadlo. "Naše inspirace, náš přítel a mnohaletý předplatitel. Bylo nám obrovskou ctí," uvedli zástupci divadla. Divadlo uvedlo v roce 2013 původní hru o osudech cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda nazvanou Palubní deník Hanzelky a Zikmunda. Zikmund se tehdy do přípravy inscenace také aktivně zapojil.