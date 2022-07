Na Miladu míří kvůli letadlům davy lidí, stroje hasí požár v národním parku

Ústí nad Labem - K jezeru Milada u Ústí nad Labem míří davy lidí. Parkoviště jsou plná, u vjezdů se tvoří krátké fronty dalších přijíždějících aut. Důvodem jsou letadla Canadair z Itálie, které za letu čerpají vodu přímo z hladiny jezera, zjistila na místě ČTK. Stroje zasahují u požáru v Národním parku České Švýcarsko, let z Děčínska k vodní nádrži jim zabere asi 12 minut. V jezeře je kvůli tomu zákaz koupání i dalších aktivit. Místo hlídá policie.

K jezeru, které v teplých dnech obléhají hlavně rekreanti v plavkách, se dnes lidé vypravili vybavení fotoaparáty, dalekohledy a někteří i aplikací v telefonu, na níž sledovali trasy letadel. K vodní nádrží přijeli i lidé z okolních měst. "Když člověk vidí pomoc ze všech stran, tak je to moc hezké," řekla dnes ČTK žena, která přijela z Libouchce. Podle ní teď nikomu zákaz koupání nevadí, protože nepotrvá příliš dlouho. "Hašení je teď důležitější," dodala.

28.07.2022, 14:10, autor: Ondřej Hájek, zdroj: ČTK

K jezeru dnes přijela také rodina z Teplic. "Pro mě to je docela zajímavé, protože se to jen tak nevidí. Určitě to chci ukázat někomu z rodiny, protože jsem si letadla vyfotila a také natočila," uvedla Andrea Čermákova. S nadšením stroje pozorovaly také její děti a manžel.

28.07.2022, 11:30, autor: Sajdlová Tereza, zdroj: ČTK/Video

Někteří návštěvníci dnes přijeli na kolech nebo na bruslích, okolní cesty zůstaly pro veřejnost otevřené. Otevřené jsou i stánky s občerstvením, přestože ve středu nebylo podle jejich majitelů jasné, zda nebude oblast kolem jezera uzavřená úplně. "Až ráno jsme se dozvěděli, že vůbec můžeme otevřít, protože se uvažovalo o uzavření celé Milady včetně pláží a okolí," řekl ČTK Radek Vít, provozovatel stánku Paradise Beach Bar Milada. O tržby se dnes neobává, ale budou nižší než při běžném fungování nádrže.

V Českém Švýcarsku hasiči bojují od neděle s rozsáhlým požárem lesního porostu. Z několika obcí se museli lidé evakuovat. Dnes je na místě asi 450 hasičů, s hasebními pracemi pomáhají také vrtulníky a další letadla, do kterých však vodu hasiči čerpají hadicemi. Speciální stroje z Itálie by mohly podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) znamenat průlom v boji s požárem.