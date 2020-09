Na migrační návrh EK se názory politiků liší, kvóty nechtějí

Praha - Piráti vnímají migrační návrh Evropské komise jako krok správným směrem. Je podle nich jednoznačně pozitivní zprávou, že si státy můžou vybrat, jak pomůžou. Na dotaz ČTK to uvedl místopředseda sněmovního evropského výboru František Kopřiva. Piráti ale budou trvat na úplném vyškrtnutí povinných kvót z návrhu. KDU-ČSL má výhrady, hnutí SPD vidí jedinou možnost - vystoupit z Evropské unie. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je návrh nedostatečný.

Do nového systému by se podle Evropské komise měly solidárně zapojit všechny státy EU. Balíček má urychlit a zefektivnit návraty migrantů do místa jejich původu. Zároveň počítá s tím, že unijní země budou za běžných okolností moci běžence buď přebírat, nebo na vlastní náklady zařídit návrat neúspěšných žadatelů o azyl. V krizových situacích má výjimečně dojít i k tomu, že Brusel členským zemím přijetí části uprchlíků nařídí.

"Je jednoznačně pozitivní zprávou, že si státy můžou vybrat, jak pomůžou, a mohou například využít své diplomatické vztahy s třetími zeměmi při návratech neúspěšných žadatelů o azyl. Stejně tak podporujeme pozitivní (finanční) motivaci členských států při relokacích," uvedl Kopřiva.

"Co se týče povinných kvót, nadále budeme trvat na jejich úplném vyškrtnutí z návrhu. Je ovšem potřeba, aby se Evropa připravila na další případný nárůst počtu žadatelů o azyl, především vybudováním funkční infrastruktury ve státech na vnější hranici. Právě v tomto ohledu by se Česká republika měla dobrovolně intenzivněji zapojit," dodal.

Pokud státy přijmou běžence z přetížených zemí či lidi zachráněné na moři, dostanou na každého člověka příspěvek 10.000 eur (270.000 korun). Podle lidovců při odmítnutí hrozí soudní řízení a vysoké pokuty, uvedli na svém webu. Migrační systém by podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského měl stát na rychlém prověření migrantů, zda mají nárok na azyl a nepředstavují bezpečnostní riziko.

"Obratem pak vracejme do zemí původu ty, kdo na azyl právo nemají, a to už z prvního státu, kde o azyl zažádali," uvedl. Později na twitteru ale zmínil, že v návrhu je snaha o reflexi pozice zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). "Zohledňuje komplexně problematiku migrace, nejen azylovou proceduru, ale řeší se ochrana hranic, klade se důraz na návratovou politiku, kde EU selhávala," konstatoval.

"Odpovědí může být pouze dlouhodobý návrh SPD - referendum o vystoupení z EU a následné vystoupení z EU. Čím dříve z EU vystoupíme, tím lépe. Pokud z EU nevystoupíme, EU zničí naši vlast imigranty a islamizací," reagoval na dotaz ČTK předseda SPD Tomio Okamura.

Podle Rakušana by měl návrh předjímat policejní spolupráci, nabízet pomoc státům v rychlém azylovém řízení (například úředníky, materiální pomoc, absorpční kapacity) a rovněž koordinaci tajných služeb. "Rozumný mi nicméně přijde jasný podíl členských států na návratové politice: mělo by být v zájmu ČR účinně spolupracovat. Tady by však měla komise splnit svůj díl odpovědnosti sjednáním řady nových readmisních smluv. Trvale permanentní kvóty bych odmítl, z mého pohledu nevedou k řešení a zbytečně paralyzují Evropskou komisi," napsal ČTK.