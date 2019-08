Na MF začalo další kolo vyjednávání o rozpočtu MPSV na příští rok

Praha - půlhodinovým zpožděním začalo dnes na ministerstvu financí jednání o rozpočtu resortu práce na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a práce Jana Maláčová (ČSSD) postup vyjednávání ani dnes nekomentovaly. Ministerstvo práce už dřív uvedlo, že požaduje 11,7 miliardy navíc. Schillerová opakovaně řekla, že taková částka pro ni není reálná.

Jednání mělo začít původně v 10:30. Schillerová dorazila do svého úřadu krátce před 11:00. Krátce po ní přijela i Maláčová. Obě vystoupily z vozu až v objektu ministerstva financí, ani jedna s novináři nemluvila. Dnešní schůzka navazuje na úterní pětihodinové vyjednávání, které skončilo bez úspěchu.

Podle tabulek k navrhovanému rozpočtu má mít resort práce příští rok na výdaje o 49,03 miliardy korun víc než letos. Celkem pro něj ministerstvo financí vyčlenilo 676,47 miliardy. Podle Maláčové to nestačí. Její úřad uvedl, že na sociální služby chybí na příští rok 3,3 miliardy korun, na politiku zaměstnanosti téměř 2,8 miliardy a na investice 2,7 miliardy. Další suma by byla potřeba na ochranu dětí a sociální práci, spolufinancování evropských dotací či pěstounskou péči. Příjmy ministerstva mají podle tabulek činit 564,1 miliardy korun, tedy o 21,45 miliardy víc než letos.

Podle dostupných informací se jednání odložilo kvůli schůzce Schillerové s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Odpoledne se má sejít i vedení ČSSD, které by mělo jednat o výměně ministra kultury i o případném odchodu z vlády. Roli při rozhodování by podle politologů mohl hrát také rozpočet, a to právě resortu práce.

Posílení svých pokladen si s ministryní financí už vyjednali zástupci 11 ze 13 resortů. Proti původnímu návrhu mají dostat navíc dohromady přes 11,5 miliardy korun. Vedle dohody s ministerstvem práce zbývá ještě jednání s ministerstvem zdravotnictví.