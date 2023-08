Na Mezinárodní vesmírnou stanici odletěli čtyři astronauti ze čtyř zemí

Kennedyho vesmírné středisko - Na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) odletěla po odloženém startu mise Crew 7 společnosti SpaceX. V lodi Crew Dragon jsou čtyři astronauti ze čtyř zemí. Přímý přenos letu bylo možné sledovat na webových stránkách NASA.

V lodi Crew Dragon, kterou na oběžnou dráhu vynese raketa Falcon 9, usedli Američanka Jasmin Moghbeliová, Dán Andreas Mogensen, Japonec Satoši Furukawa a Rus Konstantin Borisov. Loď by měla podle nového plánu dosednout k ISS, vzdálené od Země asi 400 kilometrů, v neděli ve 14:50 SELČ. Její posádka nahradí čtyři astronauty, kteří tam žijí od března, a setrvá ve vesmíru šest měsíců.

Loď o několik dní později přiveze z ISS zpět na Zemi stávající čtyřčlennou posádku. Posádku Crew 6 tvoří dva Američané Stephen Bowen a Warren Hoburg, zástupce ruské agentury Roskosmos Andrej Feďajev a astronaut SAE Sultán Nijadí. Na Mezinárodní vesmírné stanici je v současné době sedm lidí, uvedla agentura DPA.

Vesmírná společnost Space X miliardáře Elona Muska tak dnes podnikla už 11. let do vesmíru s lidskou posádkou. Díky této misi se počet astronautů, které SpaceX přepravila od svého prvního startu s posádkou v květnu 2020, zvýšil na 42, píše server CNBC. Je to také sedmá rotace posádky ISS od roku 2020.

Byl to první start ve Spojených státech, při kterém bylo každé místo v kosmické lodi obsazeno zástupcem jiné země. "Abychom prozkoumali vesmír, musíme to dělat společně," řekl agentuře AP několik minut před startem mise generální ředitel Evropské kosmické agentury Josef Aschbacher. "Vesmír je skutečně globální a mezinárodní spolupráce je klíčová," dodal.

Původní start byl naplánován o den dříve. NASA se ho rozhodla odložit, protože vyhodnotila, že je potřeba více času na kontrolu bezpečnosti a nezbytných dat před startem.