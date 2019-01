Peking - Na odvrácené straně Měsíce vyklíčila semena bavlníku, která tam dopravila počátkem ledna čínská sonda Čchang-e 4. Informoval o tom dnes Čínský národní vesmírný úřad. Je to poprvé, co na Měsíci vyklíčila nějaká rostlina, napsal server BBC News. Součástí nynější čínské měsíční mise, které se jako první podařilo přistát na odvrácené straně přirozeného satelitu Země, jsou kromě jiného také biologické experimenty.

Na palubě sondy, jež nyní parkuje na Měsíci, je půda obsahující semena bavlníku, řepky, brambor a plevelné rostliny zvané huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) - tu vědci vzhledem k její nenáročnosti a krátké generační době používají jako modelový organismus. Součástí experimentu jsou také vajíčka octomilek, která nahradila původně zvažovaného bource morušového, a kvasnice.

Číňané chtějí při experimentech zjistit, zda je možné pěstovat rostliny v uzavřeném prostředí v podmínkách nízké gravitace. Semena zůstávají na palubě sondy zapečetěna v 17,3 centimetru vysoké a 2,6 kilogramu vážící nádobě, která kromě hlíny obsahuje i vzduch, vodu na zalévání, živiny, dvě malé kamery a přístroj pro kontrolu teploty.

Nádoba je opatřena i trubičkou, kterou do ní může vnikat světlo potřebné k fotosyntéze, uvedla univerzita v Čchung-čchingu. Ta za biologickými experimenty stojí.

V případě, že se bude rostlinám v růstu dařit, měl by v plechovce vzniknout miniaturní ekosystém, v němž budou rostliny produkovat kyslík a potravu a udržovat tak při životě octomilky. Kvasnice by měly pomáhat při rozkladu výkalů octomilek a mrtvých rostlin. Pokus chtějí Číňané zprostředkovat veřejnosti v přímém přenosu.

Dnes čínská média oznámila první velký úspěch, kterým je vyklíčení semen bavlníku. Jejich fotografie na twitteru zveřejnil oficiální list čínské komunistické strany Lidový deník. Podle hongkongského listu South China Morning Post už vyklíčila i řepka a brambory.

"Experiment ukazuje, že v budoucnu by nemuselo být pro astronauty nepřekonatelným problémem sklízet na Měsíci vlastní úrodu vypěstovanou v kontrolovaném prostředí," prohlásil Fred Watson z australské astronomické observatoře.

Pěstování rostlin je považováno za jeden z důležitých kroků k případnému zřízení trvalé základny na Měsíci. Doposud se astronautům podařilo vypěstovat rostliny, jako například římský salát, na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), na Měsíci ale ne.

Vedoucí experimentu Sie Keng-sin k výběru rostlin poslaných na Měsíc řekl, že bavlna by se mohla v budoucnu využívat k výrobě oblečení, zatímco brambory by byly zdrojem potravy pro astronauty a řepka by se využila k produkci oleje.