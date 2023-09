Na ME v silniční cyklistice pojedou tři desítky Čechů, ve hře je i start Štybara

Praha - Přes třicet českých reprezentantů by se mělo představit na mistrovství Evropy v silniční cyklistice, které se uskuteční od 20. do 24. září v nizozemské provincii Drenthe. Složení české výpravy ještě není definitivní, reprezentační trenér René Andrle stále hledá možnosti, jak doplnit prozatímní dvojici Mathias Vacek, Matěj Zahálka v elitní mužské kategorii. Není vyloučen ani start ostříleného Zdeňka Štybara. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.

Nominace týmu mužů doznala na poslední chvíli několika nucených změn kvůli zdravotnímu stavu či týmovým zájmům některých závodníků, proto jsou aktuálně jistá zatím jen dvě jména. Tento počet by se však měl rozšířit. A ve hře je i Štybar, přestože byl v posledních dnech nemocný. "Čekáme na jeho finální verdikt, jak se bude cítit," uvedl Andrle.

Definitivní podoba nominace by měla být jasná v nejbližších dnech. "Jsme ve spojení i s Michalem Schleglem, který jede Vueltu. Uvidíme, v jakém stavu ji dokončí. Každopádně chceme, abychom silniční závod mužů jeli v maximálním počtu šesti lidí. Řešíme to každý den, ale není to nic lehkého, protože některé závodníky nechtějí uvolnit jejich týmy a jiní už se třeba v tomto období na start na šampionátu necítí," vysvětlil Andrle.

Právě takové jsou i důvody neúčasti například u Pavla Bittnera, člena worldtourového týmu DSM. Bittner by přitom při startu ve třiadvacítce patřil mezi adepty na stupně vítězů.

"Má jiný program se svým týmem a startovat na Evropě nechtěl," řekl Andrle. "Přesto máme hlavně v mládežnických kategoriích řadu lidí, kteří můžou pomýšlet vysoko. Ať je to třeba junior Král nebo Kvasničková a Kopecky v závodě ženské třiadvacítky. Věřím, že z celkového pohledu to bude lepší vystoupení než na mistrovství světa," přál si Andrle.

Jakmile se podaří složit sestavu pro mužskou elitu, budou mít Češi takřka maximální možné zastoupení v každé kategorii. "Nechci dopředu slibovat, že jedeme pro několik medailí, protože Evropa v tomto termínu ke konci sezony je trochu nevyzpytatelná, ale budeme bojovat. Určitě tam máme několik adeptů na přední umístění," prohlásil Andrle.

Mezi ně bude patřit i talent Vacek. Jezdec elitního týmu Lidl-Trek pojede silniční závod i časovku. "Mistrovství světa mu úplně nesedlo a doufám, že teď na tom bude líp. Silniční závod končí na technickém okruhu, který může ovlivnit i vítr, ale Vackovi by to mělo vyhovovat," věří Andrle.

Nominace českých cyklistů na ME v Nizozemsku:

Muži - elite: Mathias Vacek (časovka a silniční závod), Matěj Zahálka (silniční závod).

Ženy - elite: Denisa Slámová (časovka), Nikola Bajgerová, Jarmila Machačová, Tereza Neumanová (všechny silniční závod).

Muži do 23 let: Karel Camrda, Milan Kadlec, Matyáš Kopecký, Daniel Mráz, Tomáš Přidal, Jakub Ťoupalík (všichni silniční závod).

Ženy do 23 let: Kristýna Burlová, Eliška Kvasničková (obě časovka a silniční závod), Julia Kopecky, Barbora Němcová, Nela Slaníková (všechny silniční závod).

Junioři: Kryštof Král, Pavel Šumpík (oba časovka a silniční závod), Martin Bárta, Jan Podařil, Daniel Rubeš, Štěpán Zahálka (všichni silniční závod).

Juniorky: Kateřina Douděrová, Nela Kaňkovská (obě časovka a silniční závod), Iva Kovaříková, Adéla Marková, Patricie Müllerová (všechny silniční závod).