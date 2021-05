Na ME v plaveckých sportech pojede 26 českých reprezentantů

Praha - Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech, které začne v pondělí v Budapešti, pojede 26 českých reprezentantů. Šestnáct plavců včetně olympioniků Simony Kubové, Barbory Seemanové, Kristýny Horské, Jana Micky a Jana Šefla bude závodit v bazénu. Ve svazové nominaci je i náhradnice pro soutěž dvojic v synchronizovaném plavání Lucie Alex Hrazdirová.

Vedle elitních bazénových plavců, jejichž program začne 17. května, pomýšlí na kvalitní umístění také dálkový plavec Matěj Kozubek. Ten předloni skončil na MS čtvrtý na pět kilometrů a jako první český závodník vyhrál Evropský pohár. Dálkoví plavci budou závodit na jezeře Lupa v první týden šampionátu stejně jako v Duna Areně akvabely a skokani do vody. V synchronizovaném plavání nasadí český tým do sólové soutěže Alžbětu Dufkovou a do olympijské kategorie dvojic Karolínu Kluskovou s Anetou Mrázkovou.

Pak bude hala patřit bazénovým plavcům včetně jedenácti českých mužů a pěti žen. Vedle individuálních závodů obsadí Česko i obě polohové štafety na 4x100 metrů. Týmové soutěže se před tím zúčastní i dálkoví plavci.

Nominace ČR na ME v plaveckých sportech:

Bazénové plavání:

Muži: Jan Čejka, Filip Chrápavý, Tomáš Franta, Ondřej Gemov, Adam Hlobeň, Tomáš Ludvík, Sebastian Luňák, Jan Micka, Jan Šefl, Jakub Štemberk, Matěj Zábojník.

Ženy: Kristýna Horská, Barbora Janíčková, Anna Kolářová, Simona Kubová, Barbora Seemanová.

Dálkové plavání:

Muži: Vít Ingeduld, Matěj Kozubek, Martin Straka.

Ženy: Alena Benešová, Julie Pleskotová, Lenka Štěrbová.

Synchronizované plavání: Alžběta Dufková, Karolína Klusková, Aneta Mrázková, náhradnice Lucie Alex Hrazdirová.