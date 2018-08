Praha - Třináct českých plavců z patnáctky, která splnila kvalifikační limity, se představí na nadcházejícím mistrovství Evropy v Glasgow. V nominaci je sedm žen a šest mužů, přičemž nechybí největší domácí hvězdy Simona Baumrtová a Jan Micka. Do Skotska se naopak přes splněné limity nepodívají Barbora Seemanová a Jan Čejka. Boje o plavecké medaile se uskuteční od pátku 3. srpna do čtvrtka 9. srpna v rámci nového projektu společně pořádaných evropských šampionátů.

Nominační soutěže byly oproti prvotnímu plánu nakonec dvě. "Původním záměrem bylo, že bude jen jediný nominační závod koncem května v Pardubicích, ale vzhledem k různým okolnostem jsme spolu s výkonným výborem schválili ještě jako nominační závod mistrovství republiky v Podolí v polovině července," uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze reprezentační trenér Vlastimír Perna.

Kvalifikační podmínky splnilo celkem 15 plavců, z nich nakonec necestují Seemanová s Čejkou. "Barbora se soustředí na říjnové olympijské hry mládeže v Argentině, navíc měla nějaké zdravotní problémy, takže její příprava se rozběhla až před pár měsíci a v říjnu by měla kulminovat. Honza měl letos vrchol na ME juniorů v Helsinkách a po konzultaci s jeho trenérem jsme usoudili, že jet na ME by na něho bylo zatím brzy, ještě před sebou má dost dlouhou kariéru," vysvětlil Perna.

Z výsledků reprezentantů měl ale radost. "Očekával jsem, že počet těch, kteří splní limity, bude mezi deseti a dvanácti plavci," přiznal Perna, jenž kromě individuálních závodů plánuje obsadit také ženskou štafetu na 4x100 metrů volný způsob.

"Budu rád, když si všichni zaplavou své nejlepší osobní výkony, protože jen zaplavání takových výkonů je z mého pohledu úspěšným vystoupením každého z nich. Samozřejmě, že ti, kteří ho mají na mezinárodní úrovni, nebo úrovni českého rekordu, to mají o něco obtížnější, přesto si myslím, že to v jejich silách je. Věřím ve finálová umístění a také v to, že jich nebude málo," řekl Perna k ambicím týmu.

Micka si zajistil místo ve výpravě až díky úspěšnému vystoupení v Podolí, neboť kvůli nemoci nemohl startovat na předchozím nominačním mítinku v Pardubicích. "Měl jsem více než dva týdny čtyřicítky horečky. Není to zatím ještě úplně ono, ale do závodu mám asi osm dní, takže věřím, že se stihnu dobře připravit," uvedl Micka.

Baumrtová má s bazénem v Glasgow dobrou zkušenost z minulosti, když v roce 2013 bojovala za Evropu v exhibičním souboji s výběrem USA, jež nesl název Duel in the Pool. "Byla to tehdy má nejlepší sezona v životě. Závodila jsem za Evropu a bylo to něco jedinečného, naprosto specifický závod, v němž člověk nezávodil sám za sebe, ale za celý tým," připomněla Baumrtová.

"Přispěla jsem povedeným úsekem ve štafetě, plavala jsem výborné časy, takže na ten bazén mám krásné vzpomínky. Jedinou nepříjemností bylo, že jsem byla na dopingu a vrátila se asi v jednu v noci. Je to krásný bazén, byla tam fantastická atmosféra, moc se tam těším," dodala Baumrtová.

Novinkou je, že kromě plaveckého šampionátu budou ve stejném místě probíhat mistrovství Evropy také v jiných sportech. "Je tam dost dalších sportů, ale záleží na okolnostech, zda nějaký jiný uvidíme. Ráda bych se ale samozřejmě podívala případně i jinam, byla by škoda toho nevyužít," uvedla Barbora Závadová.

Nominace na ME v Glasgow:

Muži: Tomáš Franta, Filip Chrápavý, Roman Dmytrijev, Jan Micka, Petr Novák, Jan Šefl.

Ženy: Anika Apostalonová, Simona Baumrtová, Kristýna Horská, Petra Chocová, Anna Kolářová, Lucie Svěcená, Barbora Závadová.