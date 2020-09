Na ME slalomářů se chystají dva čeští obhájci a vybrané publikum

Praha - V pátek začne v Praze mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Vzhledem k epidemii koronaviru bude slabší startovní pole, ale nebudou chybět oba čeští obhájci titulu. Loni na kajaku triumfovali Vít Přindiš a Amálie Hilgertová. Na obvykle nabitých tribunách v Troji bude tentokrát jen několik stovek diváků. Celkem je kapacita akce včetně všech účastníků omezena na 1000 lidí, protože areál není možné rozdělit do samostatných sektorů.

Koronavirová pandemie a zhoršující se epidemiologická situace v Česku zabránily v cestě na šampionát například Slovákům, Němcům a Britům a účast bude celkově slabší oproti normálu. "Máme na startu aktuálně 131 závodníků z 19 zemí. V roce 2018 jsme měli 223 závodníků z 27 zemí. Je to sice méně, ale v dané situaci to považuju za úspěch," řekl na dnešní tiskové konferenci ředitel organizačního výboru Jiří Rohan.

Hodně oslabená konkurence je především mezi kanoisty. Pětadvacetiletý Lukáš Rohan proto cítí velkou šanci na úspěch. "Na singlu budou jen asi tři lidi z nejlepší světové desítky. Myslím, že kdybych dokázal zopakovat jízdy z nominace, šance na medaili je poměrně velká," řekl novinářům.

Zásadní pro něj bude také měření sil s reprezentačními kolegy Vojtěchem Hegerem a Václavem Chaloupkou, protože ME je závěrečnou částí nominace o OH v Tokiu. Mezi kanoisty je ještě kvalifikační boj otevřený. Na kajaku si účast od pěti kruhy už zajistili Kateřina Kudějová a Jiří Prskavec, mezi kanoistkami by jen mimořádná shoda okolností mohla o OH připravit Terezu Fišerovou.

Evropský šampionát se nezvykle vrací do Prahy po dvou letech. Původně se zde měl v tomto termínu uskutečnit závod Světového poháru, ale ten mezinárodní federace ICF po úpravě kalendáře chtěla přesunout až na říjen, což českým pořadatelům nevyhovovalo. Proto požádali evropskou federaci o možnost pořádat náhradní ME místo zrušeného květnového šampionátu v Londýně. Britové už o něj neměli zájem.

A přípravy byly vzhledem k nepředvídatelnému vývoji situace výrazně obtížnější než kdy před tím. "Každá takováhle akce se dělá zhruba rok dopředu, a když v půlce přehazujete, že neděláte Světový pohár, ale mistrovství Evropy, tak to musíte v podstatě hodit do koše, i když se to nezdá. Je potřeba mimořádná flexibilita, situace se mění každým dnem," popsal manažer svazu Stanislav Ježek.

Kvůli omezení na maximálně 1000 lidí nešly vstupenky do volného prodeje. Pořadatelé měli po odečtení všech akreditovaných osob k dispozici zhruba 400 míst, která jako volné vstupenky rozdělili mezi závodníky, členy organizačního výboru a zástupce komerčních partnerů. "Na vstupu bude prostorová desinfekce, bude se procházet branou. Termokamera bude měřit teplotu. Prosím všechny, aby po areálu chodili s rouškou, protože nebude možné zajistit dvoumetrové rozestupy," řekl Rohan.

Na pátek jsou naplánované kvalifikace všech kategorií. V sobotu budou bojovat o medaile kajakáři a kanoistky, které čekají i závody hlídek. V neděli je totéž na programu pro kajakářky a kanoisty. Pokud to situace umožní, mohl by se špičkový vodní slalom vrátit do Prahy za necelý rok. Pořadatelé mají v plánu závod Světového poháru od 11. do 13. června 2021.