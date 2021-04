Na ME judistů bude šest českých reprezentantů včetně Krpálka

Praha - Na mistrovství Evropy judistů bude příští týden v Lisabonu startovat šest českých reprezentantů včetně olympijského šampiona Lukáše Krpálka. Na cenný kov z kontinentálního šampionátu Česko čeká od roku 2018, kdy Krpálek triumfoval v Tel Avivu. Dlouhodobý lídr českého týmu na posledních dvou šampionátech prohrál souboj o bronz a v nejtěžší váhové kategorii obsadil páté místo.

Od posledního ME uplynulo teprve pět měsíců, protože loňský šampionát se kvůli koronaviru posunul až na listopad. V Praze se tehdy domácím reprezentantům příliš nedařilo. Krpálek se jako jediný prodral do finálového programu a z jedenácti zbývajících závodníků dokázali jen tři vyhrát alespoň jeden zápas.

"Pojedeme si (do Lisabonu) vylepšit reputaci po loňském mistrovství Evropy v Praze, kde jsme nebyli v době vrcholu druhé covidové vlny dobře připraveni. Nyní jsme na tom lépe, což potvrdily dvě medaile na Grand Slamu v Turecku," uvedl v tiskové zprávě reprezentační šéftrenér Petr Lacina.

V Antalyi získal bronz vedle Krpálka také David Klammert v kategorii do devadesáti kilogramů. Čerstvě sedmadvacetiletý judista tím získal cenné body do olympijského žebříčku. Na hraně postupu do Tokia se pohybuje také David Pulkrábek, který se dlouho potýkal s následky onemocnění covidem-19. Poslední soutěžní duel absolvoval zhruba před třemi měsíci.

Pojedenácté se chystá na mistrovství Evropy Jaromír Musil, podruhé budou mezi evropskou elitou zápasit Věra Zemanová a junior Adam Kopecký. O účast na šampionátu přišel Jakub Ječmínek, který má zraněná žebra.

Soutěžní program mistrovství Evropy je naplánovaný od pátku 16. do neděle 18. dubna.

Česká nominace na ME v judu:

Muži: David Pulkrábek (do 60 kg), Adam Kopecký, Jaromír Musil (oba do 81 kg), David Klammert (do 90 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg).

Ženy: Věra Zemanová (do 57 kg).