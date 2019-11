Na ME basketbalistů 2021 v Praze dá stát 77 milionů korun

Praha - Stát podpoří organizaci mistrovství Evropy basketbalistů v roce 2021 částkou 77 milionů korun. Celkové předpokládané náklady jsou 166 milionů. Dotaci dostane také Český volejbalový svaz na kontinentální šampionát mužů v témže roce. Náklady na uspořádání základní skupiny a čtvrtfinále činí 57 milionů, svaz žádal ministerstvo školství či nově vzniklou Národní sportovní agenturu o 38 milionů korun. Na tiskové konferenci po zasedání kabinetu to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

ME v basketbalu uspořádají vedle Česka také Gruzie, Německo a Itálie. V pražské O2 areně se odehraje jedna základní skupina, vyřazovací fáze se uskuteční v Německu. Kromě 77 milionů od státu Česká basketbalová federace žádá 21 milionů korun od Prahy. Dotace by tak představovala 59 procent celkového rozpočtu. Zbytek peněz by na ME měl jít ze vstupného (26,5 milionu), sponzoringu (39 milionů) a zdrojů federace (téměř tři miliony). ME basketbalistů naposledy hostilo Československo v roce 1981.

U volejbalového šampionátu se také předpokládá spolupráce čtyř pořadatelů, dosud jsou známy tři země: Česko, Finsko a Estonsko. V České republice se bude mistrovství konat v ostravské Ostravar Aréně. Svaz požádal stát o 38 milionů, Moravskoslezský kraj o milion a stejnou částku chtěl od Ostravy. Dohromady dotace představuje 70 procent rozpočtu, zbytek pokryje vstupné, sponzoring, zdroje svazu a příspěvek Evropské volejbalové unie. Česko naposledy pořádalo ME volejbalistů v roce 2011.

Proti původnímu plánu se sníží státní podpora mistrovství Evropy v judu, které se uskuteční 1. až 3. května 2020 v pražské O2 areně. Ze šampionátu byla v průběhu kandidatury Českého svazu juda odebrána soutěž družstev a na mistrovství budou startovat pouze jednotlivci. Doba konání šampionátu se tím zkrátila o den.

Původní rozpočet ME byl plánován na 66 milionů korun, nynější náklady činí 59 milionů. Svaz požádal stát o 40 milionů a Prahu o další milion, což dohromady znamená 70 procent celkového rozpočtu. Před změnou formátu svaz chtěl od ministerstva školství přes 45 milionů. Zbylé náklady by se měly pokrýt ze vstupného, sponzoringu, prodeje suvenýrů, zdrojů svazu a příjmů od národních federací, které se ME zúčastní.