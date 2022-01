Na Malostranském náměstí se sešly stovky odpůrců opatření proti covidu

Na pražském Malostranském náměstí se sešlo 11. ledna 2022 několik stovek odpůrců opatření proti šíření covidu-19 a povinnému očkování vybraných profesí a lidí nad 60 let. Lidé protestovali také proti novele krizového zákona. Součástí demonstrace byl happening studentů proti ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09), při kterém se svlékli do půl těla.

Praha - Na pražském Malostranském náměstí se dnes sešlo několik stovek odpůrců opatření proti šíření covidu-19 a povinnému očkování vybraných profesí a lidí nad 60 let. Lidé protestovali také proti novele krizového zákona. Součástí demonstrace byl happening studentů proti ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09), při kterém se svlékli do půl těla. Akci pořádala iniciativa Chcípl PES, která chystá další demonstrace po celém Česku.

Na demonstraci vystoupili zejména podnikatelé, a to jak z pohostinství, tak například z cestovního ruchu nebo zábavy. Stěžovali si na protiepidemická opatření, která jim podle jejich slov ničí živnosti a životy. Po vládě požadují kromě ukončení opatření kompenzace.

Na pódiu vystoupil mezi jinými jablonecký podnikatel v pohostinství Jiří Pokorný. "Já jsem přesvědčen, že minulá i tato vláda nás trestají za to, že podnikáme, že zaměstnáváme lidi, že jsme soběstační a nechodíme žebrat o milodary," řekl. Spolu s dalšími několika podnikateli si stěžoval kromě opatření na policejní kontroly.

Součástí protestu byla studentská akce namířená proti ministru Válkovi. Připomněli jeho výrok, že pokud bude povinné očkování, on se připoutá do půl těla před Sněmovnu a nepustí tam ministra. Několik studentů se následně na pódiu před nadživotním vyobrazením ministra svléklo do půl těla. Přidalo se také několik protestujících.

Demonstrujícím se nelíbí také chystaná novela krizového zákona, která by podle nich omezila svobodu lidí. Ta nakonec byla z programu jednání Sněmovny stažena. "Beru to jako malé vítězství nás všech," řekl předseda Chcípl PES Jakub Olbert. Na demonstraci vystoupili také zástupci iniciativy Vraťme děti do škol bez podmínek, kterým se nelíbí očkování dětí nebo protiepidemická opatření ve školách.

Chcípl PES chystá další demonstrace, proti povinnému očkování ji svolali na 16. ledna do Plzně. O dva dny později uspořádají v Praze protest s názvem Babiše za mříže, neboť Sněmovna by měla jednat o vydání expremiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání.