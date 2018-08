Zlín - Na hradě ve Zlíně - Malenovicích se dnes natáčel jeden z dílů rodinného česko-slovenského televizního seriálu Kriminálka 5.C. Pojednává o skupince dětí, která rozplétá detektivní případy týkající se pašování zvířat. Režisérem je Juraj Nvota, který tento žánr dělá poprvé, řekl dnes ČTK Nvota.

Dnes natáčený sedmý z celkem 13 dílů seriálu byl o pašování slonoviny. "Při natáčení pohádky děti objeví, že je tam i pašerák sloních klů, které dovezl z Afriky a chce je tady prodat. Děti na to přijdou, je potom taková honička," uvedl režisér.

Roli policisty ztvárnil Jan Dolanský. "Je to dětský seriál, dělám tady takový background dětem, kteří mají svou vyšetřovací kancelář. Jsme s kolegou taková komická dvojice, která přijede k případům, než to stačíme vyřešit, tak to za nás vyřeší děti. Nedělám teď české policii asi úplně radost, ale je to s takovou nadsázkou, snad to bude aspoň trochu legrační," řekl ČTK Dolanský.

Natáčet dětský seriál je podle jeho slov náročné. "Chce to velkou odvahu, aby to vypadalo dobře, není to vůbec jednoduché," uvedl Dolanský, podle kterého je nezbytné, aby dětské herce práce bavila. Nvota k dětským hercům přistupuje jako k rovnocenným partnerům.

V seriálu hrají čeští i slovenští dětští herci, kteří mluví svým mateřským jazykem, jejich party se nebudou dabovat. "Je to také pokus, jak tyto dva jazyky u mladé generace podpořit," uvedl Nvota.

Jednoho z dětských hrdinů hraje čtrnáctiletý Matěj Sedlák ze Zlína. "Hraju postavu Petra Mikiny, který sjednotí partu a vede ji," uvedl Sedlák, který hraje divadlo na zlínské Malé scéně a jde o jeho první filmovou zkušenost. "Moc mě to baví, chtěl bych to dělat dál," řekl dnes ČTK. V seriálu se objeví také Bolek Polívka, Lenka Krobotová, Martin Myšička, Roman Zach či Miroslav Táborský.

Seriál se již natáčel v exteriérech a interiérech Zlína, také v typickém baťovském půldomku či baťovském průmyslovém areálu. Natáčelo se i na pražské Ruzyni či na letišti v Pardubicích. Následovat bude natáčení na Slovensku, štáb se poté vrátí na Zlínsko, například do zlínské zoologické zahrady. Natáčení by podle Nvoty mělo být hotové v říjnu. Seriál by měla na podzim příštího roku vysílat Česká televize na programu Déčko.

Seriál vzniká v koprodukci České televize, slovenské veřejnoprávní televize RTVS, zlínské společnosti Filmové ateliéry a produkční firmy Alef Film & Media.