Na major PGA Championship se chystají Woods a po operaci zápěstí i DeChambeau

Tulsa (USA) - Na druhém majoru golfové sezony PGA Championship by měli startovat i dva hvězdní Američané Tiger Woods a Bryson DeChambeau. Vítěz 15 majorů Woods po loňské operaci nohy a návratu na dubnovém Masters trénuje již od neděle na hřišti v Tulse a vzkázal, že je silnější než před měsícem v Augustě. De Chambeau se vrací po operaci zápěstí.

"Od Masters jsem o hodně silnější. Po něm bylo pondělí hrozné, nic jsem nedělal, až v úterý jsem se mohl vrátit do práce," přiznal šestačtyřicetiletý Woods, jenž loni v únoru při autonehodě málem přišel o nohu. Masters v Augustě začal až nečekaně dobře a po prvním kole byl desátý, postupně se propadl na 47. místo.

Na seznamu účastníků druhého majoru roku je i další nedávný marod DeChambeau. V polovině dubna podstoupil operaci zápěstí, v němž si zlomil kůstku při stolním tenisu. "Jsem na cestě do Southern Hills CC. Zkusím to a věřím, že budu hrát," napsal v pondělí na twitteru předloňský vítěz US Open.

PGA Championship v Tulse v Oklahomě začne ve čtvrtek.