Na Máchově jezeře zachraňovali čtyřčlennou posádku šestimetrové plachetnice

Doksy (Českolipsko) - Zdravotníci a hasiči zachraňovali odpoledne na Máchově jezeře na Českolipsku čtyřčlennou posádku šestimetrové plachetnice, která se naklonila a začala nabírat vodu. Všechny pasažéry z lodi se zdravotníkům podařilo bezpečně dostat na břeh, řekla ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Klímová.

"K události došlo zhruba 200 metrů od břehu ve Starých Splavech. Volali nám nezávisle na sobě dva oznamovatelé, že vidí plachetnici, která se naklonila do 45 stupňů a vniká do ní voda," popsala událost mluvčí hasičů. Posádce lodi, která vyskákala do vody, pomohli na břeh zdravotníci záchranné služby, kteří na místo dorazili jako první.

"Se správcem mariny a jeho lodí pomohli naši lidé vytáhnout posádku z vody. Potom je převezli na břeh, kde byly připravené naše vozy, kde jsme jim poskytli tepelný komfort. Lékař je vyšetřil a poté je propustil do domácí léčby, neshledal, že by bylo třeba je transportovat do nemocnice. Šlo o tři dospělé a jednoho nezletilého," doplnil k zásahu mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Hasiči se pak snažili loď stabilizovat, aby zabránili jejímu potopení. "Nakonec plachetnici zapřáhli za loď a dotáhli ji po jezeře až ke břehu ve Starých Splavech. Nejprve museli odmontovat motor plachetnice, aby bylo možné ji za pomoci nastavovacích žebříků a pracovních lan otočit zpět do správné polohy. Pak z ní vodu odčerpali a předali loď majiteli," dodala Klímová.