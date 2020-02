Na Lounsku havaroval autobus se studenty, pět je zraněno vážněji

Blšany (Lounsko) - U Blšan na Lounsku havaroval dnes ráno patrový autobus převážející zhruba 70 studentů ve věku od 15 do 18 let a dospělých. Jeden ze studentů byl s podezřením na vážné poranění převezen do pražské nemocnice v Motole, další čtyři zranění byla středně vážná. Nikdo ale není v ohrožení života. Další účastníci nehody byli zraněni lehce, většinou jde o pohmožděniny, oděrky a řezné rány, řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.

Nehoda se stala krátce před 09:00 na silnici 27 u Blšan. "Řidič patrového autobusu vyjel mimo silnici, kde havaroval a převrátil se. Převážel zhruba sedm desítek dětí," řekl ČTK severočeský policejní mluvčí Daniel Vítek. Policie silnici v místě nehody uzavřela, v Pšově a Blšanech odklání dopravu na Podbořany. Silnice bude podle předběžných odhadů uzavřena do 18:00. "Těžká technika tam bude vyprošťovat autobus. Kvůli tomu, že jde o patrový autobus, může to vyprošťování trvat déle," dodal. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.

K nehodě vyjelo šest hasičských jednotek a dva hasičské evakuační autobusy. Zhruba deset cestujících zůstalo po nehodě zaklíněno pod sedačkami a vyprostit je museli hasiči. Vyřezávat však nikoho nemuseli. Podle informací České televize šlo o lyžařský zájezd studentů ze zhruba 14 kilometrů vzdáleného Žatce, který mířil do Rakouska. Celkem jelo v autobuse 58 studentů a 11 dospělých.

Podle Voleníka zasahovaly na místě čtyři posádky záchranářů z Ústeckého kraje, kterým přijela na pomoc i posádka ze Středočeského kraje, jedna posádka soukromé služby a dvě z Plzeňského kraje. "Na místo letěl i vrtulník, kvůli husté mlze ale nemohl přistát," řekl mluvčí záchranné služby. Mimo pacienta, kterého záchranáři převezli do Prahy, o zraněné pěčují okolní nemocnice. "Sanitky a autobusy je rozvezly k vyšetření do nemocnic v Rakovníku, Žatci, Chomutově, Mostu a Teplicích," dodal Voleník.