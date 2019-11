Na louky u Kozmic na Opavsku bylo vypuštěno stádo divokých koní

Kozmice (Opavsko) - Na louky u Kozmic na Opavsku bylo vypuštěno 13 divokých koní. Pást se a volně žít budou na ploše o rozloze 63 hektarů. V budoucnu by k ním měly přibýt i klisny a stádo by se mohlo rozrůst na dvojnásobek. Řekl to Kamil Lisal, jednatel společnosti Semix Pluso, která jako vlastník pastvin projekt zaštiťuje.

Fotogalerie

Jde už o šesté místo, kde v Česku stáda divokých koní žijí, Kozmické louky jsou výjimečné tím, že jde o mokřad. Koně tam dlouhodobě půjčila společnost Česká krajina z pastvin v Milovicích na Nymbursku. Nejprve si budou zvykat na nové místo v menší, aklimatizační ohradě.

"Třináct hřebců je taková první zkušební dávka. Během dvou let máme domluveno, že nám poskytnou i klisny, tak abychom mohli vytvořit kvalitní chovná stáda," řekl Lisal. Rozlohu pastviny by chtěl rozšířit až na 70 hektarů. "To už je docela slušná velikost, aby to mohlo fungovat tak, jak to v přírodě má," řekl.

Koně by podle něj měli pozemek ošetřovat tím, že budou spásat trávu, a to na vhodných místech. "Máme tady i rákos, který se nám neustále rozrůstá, což není úplně žádoucí. Prý mají velice rádi rákos, takže věříme, že pomůžou právě s údržbou téhle lokality tak, aby to vyhovovalo místní flóře a fauně," řekl Lisal.

Pro lidi, kteří se na divoké koně, nazývané také exmoorský nebo keltský pony, budou chtít podívat, budou pastviny přístupné na několika místech. Koně bude možné pozorovat i z volně přístupné sedmimetrové pozorovatelny.

Lidé by je ale v žádném případě neměli krmit. "Mohlo by to koním dokonce ublížit, návštěvníci proto budou upozorněni, že do ohrady nemají nic vozit, ani zeleninu nebo suché pečivo," uvedl Lisal. Majitelé pastvin do života koní nebudou nijak zasahovat, pouze budou hlídat, aby měli dostatek potravy, a v případě nouze jim dovezou seno.

"Exmoorští koně jsou takové opravdu původní, primitivní britské plemeno. Pořád si uchovali instinkty, jsou schopni se postarat sami o sebe, nepotřebují žádné ošetřování, netrpí chorobami, nemusí se odčervovat, jsou naprosto soběstační," řekl Lisal. Exmoorští ponyové se živí výhradně pastvou, jsou schopni si potravu vyhrabávat i ze sněhu. "Naopak vyžadují tvrdou, takovou méně hodnotnou píci. Tím jsou zvláštní," řekl Lisal.

Součástí pastviny je přístřešek, pod kterým se koně mohou schovat před deštěm a větrem. Na výstavbu ohrad a zázemí přispěl 800.000 korunami Moravskoslezský kraj. "Divocí koně jsou taková symbolika přírody se vším všudy. Takových míst v české zemi moc není, takže je to skvělý počin a nápad, který umožní to, že tady nemusí jezdit sekačky a těžká technika, že se o to postarají koně. A to je přece něco, co je v naší době nesmírně žádoucí," řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Lisal řekl, že Kozmická luka byla za minulého režimu hodně zasažena melioracemi a byly tam napřímené, vybetonované kanály. "My jsme to všechno zrušili, snažili jsme se zmeandrovat potůčky, které tady jsou, aby to vypadalo přirozeně. Zřídili jsme tady spoustu tůní, které mají sloužit ptactvu a obojživelníkům, a také samozřejmě chceme ukázat lidem, jak má vypadat taková zdravá krajina," řekl Lisal.