Na loučení s Gottem se chystá policie i dopravci, hotely jsou plné

Praha - Na páteční a sobotní loučení se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem se připravuje policie a záchranáři a dopravci posilují spoje. Hotely v Praze jsou před víkendem i kvůli dalším akcím plné. Už v noci na pátek začnou kvůli pátečnímu veřejnému rozloučení s Gottem v pražském paláci Žofín dopravní omezení. Další uzavírky budou v sobotu kvůli soukromému rozloučení v chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Areál Pražského hradu proto také bude v sobotu pro veřejnost částečně uzavřen. Loučení se zpěvákem chystají i další města.

Gottovi příznivci se budou moci se zpěvákem rozloučit v Praze v pátek mezi 08:00 a 22:00 na Žofíně. Přístup ke smutečnímu místu bude umožněn výhradně od Janáčkova nábřeží a cesta bude vymezena ploty. Na bezpečnost budou dohlížet desítky policistů a pražská záchranná služba posílí své posádky. Podle úterního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) na rozloučení možná dorazí až 300.000 lidí, ačkoli ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dnes prohlásil, že neví, jak se k odhadům dospělo.

Kvůli rozloučení bude pro řidiče od čtvrteční do páteční půlnoci uzavřeno Masarykovo nábřeží a po mostě Legií budou projíždět v zúžených pruzích. Lidé se do ohrazeného prostoru dostanou jedině na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd, a to nejlépe metrem. Odcházet ze Žofína budou směrem ke Galerii Mánes. Dostanou se na Masarykovo nábřeží, odkud pak budou moci odjet metrem.

Také v sobotu, kdy se v 11:00 uskuteční soukromé rozloučení s Gottem v chrámu svatého Víta, čekají na řidiče dopravní omezení. Uzavřeno bude Hradčanské náměstí. Částečně bude omezen vstup veřejnosti na třetí nádvoří Pražského hradu, kde bude možné zádušní mši sledovat na velkoplošných obrazovkách. Pražský hrad se po částečném uzavření opět otevře turistům až od 14:00, ale katedrála svatého Víta bude uzavřena celý den.

Tuzemští dopravci posílí kvůli pietním akcím v pátek a sobotu své spoje. České dráhy navýší kapacity vybraných vlaků o 2000 míst. Vozy navíc přidá na své železniční i autobusové linky také soukromý dopravce RegioJet. Pražský dopravní podnik při pátečním rozloučení posílí od rána do půlnoci provoz metra na všech trasách. Účastníkům pietního aktu doporučil, aby pro cestu na Žofín využili stanici metra Národní třída na lince B a poté šli pěšky a při odchodu jeli ze stanice Karlovo náměstí. U tramvají jedoucích k Národnímu divadlu by lidé měli počítat se zpožděním.

Hotely a další ubytovací zařízení jsou pro nadcházející víkend z velké části vyprodané. Některé mají obsazeno už dva týdny. Zájem tak nesouvisí jen s pietami za Gotta. Od čtvrtku až do neděle se v Praze koná i festival světla Signal, na kterém organizátoři očekávají až 600.000 lidí. V pátek se navíc uskuteční fotbalové utkání mezi českou reprezentací a Anglií v kvalifikaci na EURO 2020. Policie očekává, že vedle tisíců fotbalových příznivců z Česka přijede až 6000 fanoušků z britských ostrovů.

Gott zemřel v úterý 1. října po těžké nemoci ve věku 80 let. Vláda 2. října přijala usnesení, že by měl úřad vlády zajistit organizaci státního pohřbu. Později Babiš upřesnil, že spíše než o klasický státní pohřeb půjde o pohřeb se státními poctami. Vláda se podle ministra Zaorálka v úterý shodla, že se pokusí znovu definovat pravidla pohřbu se státními poctami. Způsob rozloučení formou státního pohřbu nebo pohřbu se státními poctami žádné zákony či předpisy neupravují. Vychází se proto především ze zvyklostí, řekl ČTK bývalý šéf protokolu Pražského hradu Miroslav Sklenář.

Ministr kultury se chystá na sobotní zádušní mši za Gotta v katedrále sv. Víta, která je pouze pro zvané. Pozvánku dostali i další členové vlády. Kromě nich a Gottových blízkých se mše zúčastní například i slovenský premiér Peter Pellegrini a další osobnosti veřejného života. Zástupci ministerstva kultury také položí věnec v pátek na Žofíně. Věnec tam pošle i prezident Miloš Zeman, řekl ČTK jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Televize chystají na víkend kvůli kvůli loučení s Gottem speciální vysílání. Česká televize na ČT1 v sobotu zrušila 16 pořadů a nahradila je snímky se zpěvákem. Prima chystá v pátek a sobotu 15 živých vstupů, Nova se v sobotu přidá k ČT s přímým přenosem ze zádušní mše.

Některá města i obce po celém Česku na pátek a sobotu připravují vlastní rozloučení s Gottem. Třeba obyvatelé Újezda u Svatého Kříže na Rokycansku, kam zpěvák jezdil od dětství za příbuznými, se v sobotu sejdou u Gottovy lípy, kde vzniklo pietní místo s květinami a svíčkami.