Na Liverpoolské univerzitě lze vystudovat The Beatles

Londýn - Liverpoolská univerzita jako první na světě nabízí možnost absolvovat studium zaměřené na čtveřici patrně nejslavnějších rodáků tohoto severoanglického města. Od září otevře magisterský obor The Beatles: Hudební průmysl a odkaz. Obor zaměřený na legendární hudební skupinu je určen zájemcům o hudební a kreativní průmysl, ale také zaměstnancům muzeí, galerií nebo lidem z cestovního ruchu a zábavního průmyslu.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr v 60. letech minulého století utvářeli podobu popové hudby a proslavili i své rodné město. Skupina, která se rozpadla v roce 1970, patří mezi nejúspěšnější a nejuznávanější kapely v historii populární hudby. Dodnes žijí zpěvák a baskytarista kapely Paul McCartney (78) a bubeník Ringo Starr (80).

Obor The Beatles: Hudební průmysl a odkaz se zaměřuje na význam formace pro hudební průmysl, populární kulturu či turismus v 21. století, řekla vedoucí programu Holly Tesslerová.

"V tomto magisterském studiu jde spíš o obsáhlejší zkoumání dědictví, cestovního ruchu a kultury v Liverpoolu a Británii než o roli, jakou v tom sehráli The Beatles," citovala Tesslerovou agentura DPA.

Vyučující Mike Jones však zdůraznil, že nový studijní obor bude zkoumat hluboký vztah mezi skupinou a městem. "Liverpool by neměl být vnímán jen jako rodiště The Beatles, ale i jako jejich kolébka. To, co dostalo The Beatles do světa, byla částečně jedinečná kultura Liverpoolu," řekl Jones.