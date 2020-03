Na Libeňském mostu pokračují zatěžovací zkoušky

Praha - Na pražském Libeňském mostě dnes odborníci pokračují v zatěžovacích zkouškách. Zjišťují, jak konstrukce funguje pod hmotností více než 540 tun. Tu představují tramvaje, nákladní automobily a zátěž, kterou by měli teoreticky chodci. Předběžné výsledky testů budou podle ředitele Technické správy komunikací Praha (TSK) Jozefa Sinčáka známé za deset dní, finální za měsíc.

Most je do neděle uzavřený pro automobily i MHD. Most z roku 1928 je ve špatném stavu a nikdy nebyl opravován. TSK most kvůli zkouškám zavřela již minulou sobotu. Nyní se měří deformace mostu na třetím mostním oblouku a na tzv. inundačním mostě na břehu, který slouží jako protipovodňová ochrana a pod jehož oblouky protéká při povodních voda.

Stejně jako minulý víkend odborníci použili dvě tramvaje těžké 66 tun. To je podle ředitele odborné společnosti Inset Ludvíka Hegrlíka maximum, které podle dokumentace můžou tramvaje vážit. Postupně k nim přidávali zatěžovací vaky. Nakonec na most najely nákladní vozy, každý vážil 41 tun. Další vozy budou odborníci přistavovat odpoledne, celkem jich bude osm.

Podle Hegrlíka se už při nižší zátěži kolem 400 tun ukázalo, že inundační most není v dobrém stavu. Výsledek testů by měl pomoci vybrat variantu rekonstrukce celého soumostí.

Testy budou trvat do dnešní půlnoci, následně experti začnou vyklízet prostor. Ráno by tramvaje už přes most měly jezdit normálně.