Na Libavé skončil výcvik první rotace ukrajinských vojáků

Ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku v prosinci ukončila svůj výcvik první rotace ukrajinských vojáků. V Česku se učili základní vojenské dovednosti včetně střelby z útočných pušek nebo řízení bojových vozidel pěchoty, ale i velitelské schopnosti. V jednotce o velikosti praporu se mísí nováčci i zkušení bojovníci z fronty. Čeští velitelé proto ČTK na Libavé zdůraznili, že učení je oboustranné a Ukrajinci svým kolegům předávají cenné zkušenosti z vedení reálného boje. Jednotku, kterou pravděpodobně brzy čeká zapojení do obrany Ukrajiny, před odjezdem navštívila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a zástupci armády a Olomouckého kraje.

Výcvik ukrajinských vojáků schválila vláda a Parlament na podzim. Cílem je do konce příštího roku v Česku vycvičit až 4000 Ukrajinců především z mechanizovaných jednotek, do Česka ale zamíří i specialisté. Podobně jsou ukrajinští vojáci bránící svou zemi před ruskou agresí cvičeni i v dalších evropských zemích. Do konce příštího roku by se měly uskutečnit další čtyři výcvikové turnusy. První z nich je plánován na konec ledna.