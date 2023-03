Na letošní výstavu For Model v Olomouci přišlo rekordních 16.000 návštěvníků

Interaktivní výstava For Model zaměřená na modely, sběratelství a také digitální technologie, hry, hračky i stavebnice, 17. března 2023. 21. ročník potrvá do 19. března. Hlavní expozice v pavilonu A.

Olomouc - Rekordních více než 16.000 návštěvníků zavítalo na letošní ročník interaktivní výstavy For Model, kterou od pátku do neděle hostilo Výstaviště Flora v Olomouci. Dosavadní rekord z loňského roku tak byl překonán o zhruba tisíc návštěvníků. ČTK to dnes sdělil mluvčí Výstaviště Flora Michal Poláček. Na víkendové výstavě For Model byly k vidění modelářské výtvory desítek vystavovatelů a sběratelů. Letošním lákadlem byl třímetrový model francouzské plachetnice Le Fleuron s 64 děly, vystavený byl poprvé.

"Z překonání loňské návštěvnosti máme velkou radost. Minulý rok se For Model konal po dvouleté covidové odmlce, takže bylo jasné, že se fanoušci poctivé modelařiny, digitálních technologií a sběratelství nemohli dočkat, a i proto jich tehdy zřejmě dorazil rekordní počet. O to víc nás těší, že si ještě více lidí našlo cestu na naši výstavu také letos," komentovala návštěvnost ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková

Na letošní výstavu For Model dorazily bezmála dvě stovky vystavovatelů, prodejců a sběratelů. "Někteří ze sběratelů i modelářů na akci For Model jezdí řadu let a mnohdy je to právě olomoucké Výstaviště Flora, které si vyberou jako místo, kde veřejnosti vůbec poprvé představí své nové dílo," podotkla Fuglíčková

Velký prostor na letošní výstavě For Model dostaly i moderní digitální technologie či stále populárnější 3D tisk. Středobodem akce byl hlavní pavilon A s umělým jezírkem, jehož hladinu brázdily modely válečných letadlových lodí, torpédoborců, ponorek i plachetnic. Nedaleký pavilon E patřil železničním modelářům.

V části výstavy věnované leteckému modelářství byly k vidění modely civilních, vojenských a akrobatických letadel, makety vrtulníků či větroně. Výstavu For Model doplnily plastikové a papírové modely automobilů i automobilových veteránů. Své místo na výstavě měly autodráhy, hasičské modely, modely stavebních strojů a kamionů.