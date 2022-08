Na Letnou dorazil průvod Prague Pride, účastnilo se ho až 60.000 lidí

Praha - Duhový průvod hrdosti sexuálních menšin dorazil na Pražskou Letnou. První účastníci přišli kolem 14:15, další tisíce lidí, kteří se dnešní akce zúčastnili, pak vystoupaly na Letnou zhruba do hodiny. Průvod doprovázela hudba, tanec a jásot i potlesk, přihlíželi mu kolemjdoucí. Na Letné čeká na účastníky akce hudební program do večera. Podle odhadů policie se pochodu účastnilo až 60.000 lidí.

Původní odhad 30.000 účastníků policie zvýšila, když se cestou přidávaly další skupiny lidí. Akce se do nynějška obešla bez komplikací a incidentů, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. "Nezaznamenali jsme žádné narušení veřejného pořádku či jiné problémy," uvedl.

Cestou z Václavského náměstí prošel průvod přes náměstí Staroměstské, kde si jeho účastníky fotili turisté. Podle zpravodajky ČTK na místě vládla celou dobu v průvodu poklidná atmosféra a jeho účastníci se nesetkali s výraznějšími protesty proti akci.

Průvod zdobily především duhové vlajky ve všech velikostech, od těch namalovaných na tvář až po velké vlajky, do nichž se lidé zahalí celí. Vlajka s barvami duhy byla dříve užívána i jako symbol pacifismu, od 70. let 20. století je vnímána jako univerzální gay a lesbický symbol. V dalších desetiletích se etablovala jako všeobecně známý a přijímaný symbol LGBT hnutí.

Mnozí měli na krku květinové girlandy v barvách duhy, papírové květiny či balonky, někteří přišli v kostýmech.

Pochodu se účastnili lidé různých generací včetně rodičů s dětmi. U Právnické fakulty UK, která poskytla pořadatelům balkon, z něhož mohli lidé průvod zdravit a pozorovat, se další účastníci do pochodu přidali.

Jeden z účastníků akce, Sebastian z Prahy ČTK řekl, že jde podruhé. "Já na tom mám rád ... společnost těch lidí. Protože ti lidé jsou fajn, je tu taková uvolněná atmosféra. ... Všichni jsme v pohodě, se pobavíme, všechno dobré," uvedl. Další účastnice Eliška také vyzdvihla pozitivní energii akce. "Bojuje se za správnou věc," podotkla.

Na Letné čekalo na účastníky průvodu občerstvení, v Letenských sadech a na pláni bude do večera hudební a doprovodný program na šesti pódiích. Vystoupí například Tom Auspaul, Girli nebo kapela We Are Domi.

Duhový průvod lidí, kteří tak vyjadřují toleranci a podporu sexuálním menšinám a jejich právu na sebeurčení, byl vrcholem týdenního festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů, trans- a queer lidí (LGBT+) Prague Pride.

V prvních řadách průvodu šel i pražský primátor Zdeněk Hřib s manželkou. Duhový průvod byl letos bez alegorických vozů, což pořadatelé odůvodnili důrazem na udržitelnost.

Po cestě ulicí Na Příkopě se účastníci průvodu setkali s několika muži, kteří pronášeli biblické citáty a v souvislosti s průvodem mluvili o hříchu. Nesetkali se však s odezvou jeho účastníků.

Průvod se dnes konal poprvé od roku 2019, v předchozích dvou letech se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19.