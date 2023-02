Na Letné se sešly tisíce lidí k připomínce ruského vpádu na Ukrajinu

Pochod kolem ruské ambasády s kladením ukrajinských vlajek na akci nazvané Vidíme jasně, co je třeba udělat k ročnímu výročí ruského vpádu na Ukrajinu, 25. února 2023, Praha.

Pochod kolem ruské ambasády s kladením ukrajinských vlajek na akci nazvané Vidíme jasně, co je třeba udělat k ročnímu výročí ruského vpádu na Ukrajinu, 25. února 2023, Praha. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Na pražské Letné se dnes v podvečer sešly nižší tisíce lidí, aby připomněly první výročí ruského vpádu na Ukrajinu. Počet účastníků odhadli organizátoři. Po úvodních projevech řečníků a videomappingu na budovu ministerstva vnitra šli lidé průvodem k ruskému velvyslanectví, kde na připomínku obětí války zapichují do země ukrajinské vlaječky a zapalují svíčky. Dál pak pokračují k ukrajinské ambasádě, kde vystoupí mimo jiné zvolený prezident Petr Pavel, akci tam zakončí koncert. Akci nazvanou Vidíme jasně, co je třeba udělat pořádají spolek Milion chvilek, Paměť národa, ukrajinské velvyslanectví či iniciativa Dárek pro Putina.

Lidé s sebou mají ukrajinské vlajky a také baterky, které organizátoři po akci chtějí vybrat a poslat na Ukrajinu.

V úvodu setkání promluvil publicista a spisovatel Jiří Padevět. Vedle výročí války na Ukrajině připomněl dnešní 75. výročí komunistického puče v Československu a také 73. výročí úmrtí faráře Josefa Toufara na následky mučení příslušníky StB. "Zkusme alespoň tímto pochodem vzkázat agresorovi, že jsme na straně Ukrajiny, na straně svobodného světa vzdorujícího východní despocii," řekl. Akci poté podpořil také velvyslanec Spojených států amerických Bijan Sabet. "Jsem hrdý, že dnes tu mohu stát s vámi a opakovat své jednoduché poselství. Stojíme na straně Ukrajiny, stojíme s vámi a nikam neodejdeme. Sláva Ukrajině!," řekl. S poděkováním lidem za podporu vystoupil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Videomapping poté na budovu ministerstva vnitra ukázal počátek invaze i to, co se po ní na Ukrajině odehrávalo. Po projekci se lidé vydali na cestu kolem ruského zastupitelského úřadu k ukrajinské ambasádě, v čele průvodu jely motorky, policie zastavovala dopravu. U ruské ambasády účastníci pochodu bučeli, volali "hanba" a "Putin je fuj". Nicméně dav se podle zpravodajky ČTK nezastavuje a jde dál ulicí Ukrajinských hrdinů. V parku u náměstí Borise Němcova je kříž, u kterého někteří zapichují ukrajinské vlaječky do země.

Rusko zaútočilo na Ukrajinu loni 24. února. Konflikt si od té doby vyžádal životy tisíců ukrajinských civilistů a miliony dalších lidí vyhnal z domovů. Ruská agrese vyvolala masivní vlnu solidarity v České republice i zahraničí. Západní lídři kroky Moskvy odsoudili a země proti Rusku uplatňují sankce.