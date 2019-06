Na Letné demonstrovalo čtvrt milionu lidí, nejvíc od roku 1989

Praha - Dnešní protest proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice byl zřejmě největší demonstrací od roku 1989, jak avizovali jeho organizátoři ze spolku Milion chvilek. Demonstranti odpoledne zcela zaplnili pláň na pražské Letné a část přilehlého parku, podle předsedy spolku Mikuláše Mináře jich hned v úvodu dorazilo zhruba čtvrt milionu. Protest varoval před tím, kam se Česko pod Babišem a prezidentem Milošem Zemanem ubírá. Premiér s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice, nesouhlasí.

Odhad organizátorů potvrdil operátor T-Mobile, který na základě dat ze své sítě uvedl, že se na pláni sešlo víc než 258.000 lidí. Demonstranti si poslechli například spisovatele Jiřího Padevěda či herce Martina Myšičku, který přednesl proslov bývalého premiéra Petra Pitharta, jenž se kvůli zdraví nemohl akce zúčastnit. Lidé stáli i na travnatých plochách parku až k místu, kde býval Stalinův pomník, a k vjezdu do tunelu Blanka na Špejcharu. Česká televize s odkazem na policii uvedla, že účastníků bylo 200.000.

Dnešní mohutná demonstrace se dostala do zpravodajského servisu všech světových tiskových agentur i předních informačních serverů. Média upozorňují na mimořádný rozsah protestu a informují o kauzách premiéra Babiše, které přivedly na pražské prostranství statisíce lidí.

Protest odpoledne značně omezil dopravu v části Prahy. Policie uzavřela pro auta ulici Milady Horákové, později odklonila provoz i na nábřeží pod plání a na obou mostech vedoucí na Letnou. V úvodu demonstrace nemohli lidé vystupovat z metra v přeplněných stanicích Vltavská a Hradčanská. Podle vyjádření mluvčího pražské policie Tomáše Hulana policisté kromě dopravy nemuseli na místě řešit žádné přestupky ani incidenty. Záchranáři spolu s dobrovolníky z Českého červeného kříže ošetřili okolo 70 lidí s kolapsy, zvracením a drobnými úrazy. Devět odvezli do nemocnice.

Protest trval necelé tři hodiny. Začal reprodukcí slov Tomáše Garrigua Masaryka o demokracii v podání herce Radovana Lukavského před 16:30. Skončil okolo 19:15 státní hymnou. Po 20:00 obnovili policisté provoz v okolí Letné.

Umělecký ředitel Dejvického divadla Myšička na demonstraci uvedl, že se akce účastní jako občan a s Pithartovými myšlenkami se ztotožňuje. Někdejší předseda Senátu ve svém textu varoval před přeměnou demokracie liberální na pouze volební. Popisoval fungování právního státu, které znamená, že právo je výš než prezident či premiér. Vystoupili například i Tomáš Klus, Vladimír Mišík a Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem. Organizátoři odmítli, že by se pořádající iniciativa Milion chvilek mohla stát politickou stranou, k čemuž ji vyzýval premiér Babiš.

Zástupci drobných zemědělců a ekologů na demonstraci kritizovali podnikání holdingu Agrofert, který premiér v minulosti převedl do svěřenského fondu. Odmítli také podporu vlády pro velké zemědělské koncerny. Vláda nebrání ničení krajiny a půdy, uvedli.

Předseda vlády v reakci na protest uvedl, že oceňuje, že v Česku mohou lidé 30 let po revolučním roce 1989 svobodně demonstrovat a vyjadřovat své názory. O některých si však podle něj může normální člověk myslet své. Babiš označil některé projevy demonstrantů za neuvěřitelné. Dodal, že nikdy nezasáhl ani nezasáhne do nezávislosti justice.

Další velkou demonstraci oznámili organizátoři na pražské Letné na 16. listopadu. V případě mimořádných událostí mohou být protesty i dříve. Do listopadu mají sympatizanti demonstrací každodenní prací pokračovat v tom, co setkání nastartovala, uvedl Minář.