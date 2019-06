Na Letné demonstrovalo 258.000 lidí, další protest v listopadu

Praha - Dnešní protivládní protest na pražské Letné byl zřejmě největší demonstrací od roku 1989, jak avizovali jeho organizátoři ze spolku Milion chvilek. Jejich odhad počtu účastníků potvrdila telekomunikační společnost T-Mobile, která na základě dat ze své sítě uvedla, že na Letné se sešlo víc než 258.000 lidí.

"Na základě anonymizovaných dat z naší sítě přepočtených na celou populaci se na pražské Letné dnes v době od 16:30 do 18:00 hodin sešlo více než 258.000 lidí," uvedl T-Mobile. Jde podle něj o předběžný údaj, konečný odhad se však od něj nemá významně lišit. Přepočet na celou populaci vychází z podílu operátora na českém trhu.

Čísla odpovídají také údajům z internetové aplikace Mapchecking, která dokáže množství lidí na shromáždění stanovit na základě vymezení oblasti a hustoty davu.

Čtvrt milionu účastníků ohlásil předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář v úvodu dnešní demonstrace, kdy na Letnou ještě proudili další lidé. Později na základě výškové fotografie uvedl bez dalších podrobností, že se počet blíží tomu z revolučního roku 1989. Česká televize s odkazem na údaje policie uvedla, že účastníků bylo 200.000.

Dosud byl největší demonstrací od roku 1989 zřejmě protest z dubna 2012, který na Václavském náměstí pořádaly odbory s cílem zastavit reformy vlády Petra Nečase (ODS). Podle organizátorů se jí zúčastnilo až 150.000 lidí, policie jejich počet odhadla asi na 90.000. Na minulý protest za odchod ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) a premiéra Andreje Babiše (ANO) na Václavském náměstí podle pořadatelů přišlo 120.000 lidí, podle Babiše odhadla policie počet účastníků na 90.000.

Demonstrací, které se konaly 25. a 26. listopadu 1989, týden po potlačení studentského průvodu na Národní třídě, se účastnilo na 800.000, respektive 500.000 lidí.

T-Mobile uvedl, že před svým výpočtem stanovil místo očekávaného protestu a na základě toho určil vysílače, které toto území pokrývají signálem a zároveň nemají výrazný překryv do jiných vzdálenějších oblastí. Poté pracovníci operátora analyzovali několik předchozích nedělních odpoledne a podvečerů, aby se seznámili s běžným provozem. "Při očišťování dat vždy zohledňujeme i počasí a nepracujeme s daty, kdy bylo extrémně špatné počasí," uvedl datový analytik T-Mobilu Petr Švec.

Organizátoři protestů oznámili další velkou demonstraci na pražské Letné na 16. listopadu. Předseda pořadatelského spolku Milion chvilek Mikuláš Minář to řekl v závěru dnešní manifestace. V případě mimořádných událostí mohou být protesty i dříve. Do listopadu mají sympatizanti demonstrací každodenní prací pokračovat v tom, co setkání nastartovala, dodal Minář.

O prázdninách není podle Mináře reálné, aby se každý týden scházely větší a větší počty lidí, jako tomu bylo v posledních týdnech. Protože ale považuje za pravděpodobné, že do podzimu se Babišovy problémy prohloubí, připravuje spolek Milion chvilek demonstraci den před připomínkou Dne boje za svobodu a demokracii. Pokud budou porušena pravidla demokratické hry, mají být další protesty dřív, například i o prázdninách, řekl Minář.

Předseda spolku vyzval přítomné na zaplněné letenské pláni k tomu, aby pokračovali v červenci a v srpnu v tom, co protesty nastartovaly. "Tomáš Garrigue Masaryk tomu říkal každodenní drobná práce. Udělejme přes léto vše pro to, aby byla nadále vnitřně proměňována situace v naší zemi," uvedl.

Na 28. září chystá spolek akci nazvanou "Kroky pro demokracii", které by se měly na různých místech republiky zúčastnit nejrůznějšími pochody, výšlapy do kopců a "běhy pro demokracii", uvedl Minář. Řada obcí podle něj deklaruje, že v menších místních manifestacích či alespoň setkáních a diskusích plánuje pokračovat i přes léto.

Na demonstraci mluvili Padevět či Myšička s proslovem od Pithata

Na dnešní demonstraci na Letné vystoupili mimo jiné spisovatel Jiří Padevět či herec Martin Myšička s proslovem napsaným bývalým premiérem Petrem Pithartem. Někdejší předseda Senátu se ze zdravotních důvodů omluvil a ve svém textu varoval před přeměnou demokracie liberální na pouze volební. S hudebním číslem se představili například Tomáš Klus, Vladimír Mišík a Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem.

Umělecký ředitel Dejvického divadla Myšička uvedl, že se akce účastní jako občan a s Pithartovými myšlenkami se ztotožňuje. Pithart popisoval fungování právního státu, které znamená, že právo je výš než prezident či premiér. "Ne každá demokracie umožňuje, aby příště vyhrál volby někdo jiný," varoval.

Změnami v justici podle Pitharta většinou změny v pouhou "volební" demokracii začínají. "Jsme zastánci demokracie nejen volební, ale i liberální, zaručující svobodu nejen vítězům, ale i poraženým," uvedl. Lidi vyzval, aby vyhnali ze zákopů moci ty, kteří se u ní zabydlují jakoby na věky. "Nedopustíme to, dnes jako občané, zítra jako voliči," uzavřel.

Na demonstraci vystoupil zpěvák Tomáš Klus. "Věřím, že blanických rytířů je deset milionů a děkuji za to, že se probouzíme," řekl přítomným. Zahrál i Mišík, který na Letné vystoupil už před 30 lety na protikomunistické demonstraci v listopadu 1989. "Opravdu jsme si nemysleli, že ve Strakově vile bude sídlit v podstatě bývalý komunista a estébák a bude vést tuto zemi," řekl.

Svěrák s Uhlířem zahráli píseň Není nutno a skladbu o loupežnících Pod dubem, za dubem. "Je to protestní shromáždění, ale já to přesto cítím jako oslavu," řekl přítomným Svěrák. Češi podle něj dokážou vzplanout, ale opakovaně rychle uhasínají. "Zkusme udělat výjimku a vydržet déle, toto utkání nebude krátké," vyzval protestující.

Organizátoři odmítli, že by se mohla pořádající iniciativa Milion chvilek mohla stát politickou stranou, k čemuž ji vyzýval premiér Babiš. "V nadstranickosti je síla těchto protestů," řekl za organizátory místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll.

Z pódia zazněl rovněž vzkaz z Hongkongu, kde se již několik týdnů demonstruje proti kontroverznímu návrhu zákonu o vydávání podezřelých do pevninské Číny.

Svá přání přednesli před účastníky demonstrace zástupci kultury. "Přál bych si, aby nám přestali vládnout bezcitní psychopati, aby v čele státu stáli lidé, za které se nemusíme stydět, ale které můžeme obdivovat," řekl výtvarník Krištof Kintera. Herec, hudebník a režisér Ondřej Havelka uvedl, že je třeba vzkázat směrem k Pražskému hradu, že lidé nebudou ustupovat konjunkturálním populistům. Podle zpěvačky Báry Basikové se dnes na Letné demonstruje za obyčejnou slušnost. "Přála bych si, abychom demonstrovat nemuseli a mohli to žít," podotkla.

Youtuber Karel Kovář známý pod pseudonymem Kovy vyzval přítomné, aby si podali ruce. Demonstrace je podle něj důkazem, že občanská společnost nespí. "Mám jedno přání pro všechny, aby občanská společnost už nikdy neusnula," řekl. Podle herečky Simony Babčákové se dnes lidé sešli, protože touží po něčem lepším. Vyzvala je, aby se na minutu ztišili a přáli si něco pozitivního. Hudebník Radek Banga naopak rozpoutal hluk, který směřoval ke "kazisvětovi".