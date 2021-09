Na letišti v Mošnově dnes začnou dvoudenní Dny NATO

Mošnov (Novojičínsko) - Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začnou Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR. Dvoudenní akce je největší přehlídka svého druhu ve střední Evropě. Představí se na ní armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 17 zemí. Vstup na akci je zdarma a například v letech 2018 a 2019 ji navštívilo zhruba 220.000 lidí. Letos je kvůli koronavirové pandemii počet diváků omezený na 40.000 na každý den.

Loni se kvůli pandemii Dny NATO konaly zcela bez diváků, lidé je mohli sledovat jen v televizi nebo na internetu. I tak ale akce vzhledem k vysoké sledovanosti přenosů na internetových stránkách podle organizátorů splnila svůj účel.

Poprvé v historii akce si lidé letos kvůli kontrole počtu návštěvníků musí předem pořídit vstupenky, které pořadatelé uvolňovali po vlnách. Vstup je nadále zdarma, ale lidé musí zaplatit 15 korun jako servisní poplatek. Musí mít také potvrzení o bezinfekčnosti, tedy očkování proti covidu-19, prodělání nemoci nebo negativním testu, které je možné se vstupenkou spárovat.

"Je to jenom on-line. Všude zdůrazňujeme, že nebude možné si na místě ani pořídit vstupenku, ani si realizovat test. To všechno je zapotřebí mít vyřízeno dopředu," řekl ČTK předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. Vstupenky na neděli si lidé stále mohou do naplnění kapacity pořizovat i během dneška.

Kvůli očekávanému množství návštěvníků policie opět očekává v okolí letiště dopravní problémy a upozorňuje lidi, aby na akci vyrazili s dostatečným předstihem. To se týká především cestujících, kteří mají v době konání akce z letiště odlétat.

Mezi největší lákadla letošních Dnů NATO bude patřit víceúčelový stroj F-35 Lightning II, který bude prvním letounem páté generace, jejž uvidí lidé ve střední Evropě. Poprvé na akci pro širokou veřejnost se představí víceúčelový bezpilotní letoun MQ-9 Reaper letectva USA, vidět mohou také legendární letoun druhé světové války Douglas C-47 Dakota.