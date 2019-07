Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People

Hradec Králové - Vystoupením pražské kapely Branko's Bridge dnes před polednem začíná 25. ročník festivalu Rock for People. Na sedmi podiích se do 6. července představí na 100 kapel, muzikantů a dýdžejů. Festival ve středu předznamenal tradiční Večírek pro nedočkavé. Loni akci navštívilo 25.000 lidí.

Jedním z lákadel programu prvního dne bude společný projekt kapely Vypsaná fixa s orchestrem PKF- Prague Philharmonia. Uměleckým garantem projektu a autorem aranží je dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera. Dále se představí skupiny The Score, Anthems, Idles, The Silver Spoons nebo Flogging Molly. Ve večerních hodinách vystoupí jedna z největších hvězd letošního jubilejního ročníku festivalu, Bring Me The Horizon z anglického Sheffieldu. Skupina, která se dala dohromady před 15 lety, se vyznačuje pestrým stylem na pomezí death/metal/melodic coru až po elektrometal s prvky popu, heavy rocku, punku a numetalu.

Největšími hvězdami letošního Rock for People budou vedle Bring Me The Horizon, Manic Street Preachers, In Flames, Rudimental, Kodaline či Franz Ferdinand.

Kromě desítek kapel z ČR i ze zahraničí nabídne Rock for People doprovodný program. Je připravená například ranní jóga, pravidelné běhy s RunCzech nebo populární street workout. Jako každý rok nebude chybět U-rampa. Letní relax nabídne i bazén, pláž a odpočinkové zóny. Více informací se nachází na www.rockforpeople.cz.