Na letišti Líně, kde může stát gigafactory, je dnes Den otevřených hangárů

Líně (Plzeňsko) - Na záložním vojenském letišti v Líních u Plzně bude v dnes od 12:30 do 17:00 Den otevřených hangárů. Lidé si mohou prohlédnout historickou i současnou leteckou techniku. Mohou také podpořit zachování letiště a vyjádřit nesouhlas s vybudováním továrny na baterie do elektromobilů, tzv. gigafactory, kterou tam zvažuje postavit za 120 miliard korun koncern Volkswagen (VW). Uvedli to pořadatelé na facebooku, s tím, že tradiční akce může být kvůli zvažovanému rušení letiště poslední.

Zástupce leteckých škol z Líní Michal Švihla řekl, že se akce soustředí do hangáru číslo 3, kde je muzeum historických letadel. "Ve dvě hodiny chceme udělat jako symbol podpory letiště protestního hada na pojížděcí dráze u hangáru," řekl. Na den otevřených hangárů chodí běžně 1000 až 1500 lidí. Letos bude akce rozšířená o další letadla, o veterány i hasiče.

Akce není podle pořadatelů protestem, má oslovit širokou veřejnost, nebudou žádné proslovy. "Hlavní bude prohlídka muzea a seznámení s historií letiště a létání na západě Čech už po první světové válce. Aby si uvědomili, jak by to bylo smutné, pokud by kraj a město přišly o zpevněné letiště," řekl Štefan Koprda, šéf spolku EAGA, Evropské asociace pro rozvoj všeobecného letectví, která chce letiště rozvíjet a udržet jeho fungování.

Vláda považuj gigafactory za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. VW se má do konce března vyjádřit, zda zvolí Líně, nebo Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027. Neveřejné letiště podle pilotů eviduje 20.000 vnitrostátních i mezinárodních letů ročně, fungují tam letecké školy a záchranná služba. Stát jim slíbil odpovídající náhradu za Líně, kde už státní podnik Diamo zahájil geologické průzkumné práce.