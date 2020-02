Na letišti kvůli koronaviru zajistili 6 Čechů, přiletěli z Íránu

Ilustrační foto - Pasažér prochází 26. ledna 2020 na Letišti Václava Havla v Praze kolem cedule, která informuje cestující, kteří přilétají do České republiky, o tom, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem.

Ilustrační foto - Pasažér prochází 26. ledna 2020 na Letišti Václava Havla v Praze kolem cedule, která informuje cestující, kteří přilétají do České republiky, o tom, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Na pražském letišti dnes zajistili šest Čechů, kteří ráno přicestovali z Íránu, kde je zvýšený výskyt koronaviru. Nyní je čeká preventivní vyšetření v Nemocnici Na Bulovce, příznaky nemoci však žádný z pasažérů nevykazoval. ČTK to sdělil mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Cestující letěli do Prahy s přestupem v Kataru, letiště nemá přímou linku do Íránu.

O skupině šesti cestujících z Íránu letiště podle Pacvoně vědělo dopředu a okamžitě po příletu je zajistilo. Pracovníci letiště je následně z preventivních důvodů doprovodili na lékařskou službu, která na letišti nepřetržitě funguje.

"Žádný z cestujících nevykazoval žádné známky respiračního onemocnění, neměli zvýšenou teplotu ani žádné další potíže. Podle standardních postupů jsme však o cestujících okamžitě informovali Hygienickou stanici hlavního města Prahy, která rozhodla o tom, že cestující budou preventivně odesláni k dalšímu vyšetření do Fakultní nemocnice na Bulovce," uvedl Pacvoň.

Podle něj je případ výsledkem fungujících ochranných opatření. Letiště kvůli šíření koronaviru zavedlo řadu preventivních opatření. Například pro přílety z Itálie či Jižní Koreje, kde zaznamenali v posledních dnech zvýšený výskyt nemoci, vyhradilo speciální brány, které jsou určeny pouze pro tyto lety. Cestující jsou cíleně sledováni pro případ, že by vykazovali příznaky nemoci. Prostory jsou také častěji dezinfikovány, na letišti jsou také rozmístěny informační letáky a cedule. Na letišti zároveň funguje stálá lékařská služba. Už dříve byly zrušeny všechny lety do Číny, kde je ohnisko nákazy.

Virus se šíří od prosince z Číny a zabil od té doby přes 2660 lidí, naprostou většinu z nich v Číně.